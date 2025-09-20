Andy Pycroft: भारत-पाकिस्तान मैच में एक बार फिर रेफरी होंगे एंडी पाइक्रॉफ्ट, आईसीसी का बड़ा फैसला

IND vs PAK Super Four matches: एशिया कप 2025 के सुपर 4 में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत रविवार को होने वाली हैं। इस मैच एंडी पाइक्रॉफ्ट एक बार फिर से मैच रेफरी होंगे। पीसीबी की ओर से बार-बार पाइक्रॉफ्ट को हटाने की मांग के बावजूद आईसीसी ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है। यह फैसला पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जले पर नमक छिड़कने जैसा हो सकता है।

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, टूर्नामेंट के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया, “एंडी पाइक्रॉफ्ट भारत-पाक मैच के लिए मैच रेफरी हैं।” रविवार के मैच के लिए मैच अधिकारियों की सूची अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। टूर्नामेंट के दूसरे मैच रेफरी वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान रिची रिचर्डसन हैं। बता दें कि 14 सितंबर को खेले गए मैच में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा हाथ न मिलने पर पाकिस्तान ने कड़ा ऐतराज जताया था।

पिछले रविवार को जब भारतीय टीम ने कथित तौर पर नीतिगत फ़ैसले के तहत पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाया था, तब पाइक्रॉफ्ट मैच रेफ़री थे। इस मामले में पीसीबी बार-बार आईसीसी से एंडी पाइक्रॉफ्ट को एलीट पैनल से हटाने की मांग करता रहा है। इसके बाद, पाकिस्तानी टीम ने आईसीसी को दो ईमेल लिखे थे, पहले पाइक्रॉफ्ट को टूर्नामेंट से हटाने का अनुरोध किया और फिर वैश्विक संस्था से उन्हें अपने मैचों से हटाने का अनुरोध किया। दोनों ही अनुरोधों को आईसीसी ने सिरे से खारिज कर दिया, जो अपने एलीट पैनल रेफ़री के साथ मजबूती से खड़ा था।