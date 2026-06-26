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Angarak Yog : छाया ग्रह राहु धनिष्ठा नक्षत्र में करेंगे प्रवेश , 30 जून से बदलेंगे इन राशियों के दिन

ज्योतिषीय घटना मानव जीवन तथा पृथ्वी को प्रभावित करते हैं। वैदिक ज्योतिष में इन घटनाओं का गहरा महत्व है। जब कोई ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, तो उसे गोचर कहते हैं। जब दो या दो से अधिक ग्रह एक ही राशि में आ जाते हैं, तो उसे युति कहते हैं।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Angarak Yog : ज्योतिषीय घटना मानव जीवन तथा पृथ्वी को प्रभावित करते हैं। वैदिक ज्योतिष में इन घटनाओं का गहरा महत्व है। जब कोई ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, तो उसे गोचर कहते हैं। जब दो या दो से अधिक ग्रह एक ही राशि में आ जाते हैं, तो उसे युति कहते हैं। इसके परिणामस्वरूप कई शुभ और अशुभ योग बनते हैं। 30 जून 2026 को छाया ग्रह राहु धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। राहु को आकस्मिकता और तकनीक का कारक माना गया है। वहीं ज्योतिषशास्त्र में मंगल ऊर्जा, साहस और क्रोध के प्रतीक हैं।

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सकारात्मक बदलाव
इस ज्योतिषीय घटना से कई राशि के जातकों को विशेष आर्थिक लाभ और करियर में तरक्की के योग बन रहे हैं। जानें यह गोचर आपके जीवन में क्या बड़े सकारात्मक बदलाव और चुनौतियां लेकर आ रहा है।

अंगारक योग
जब राहु का प्रवेश मंगल के नक्षत्र में होता है, तो दोनों ग्रहों की ऊर्जाएं आपस में टकराती हैं, जिससे अंगारक योग का प्रभाव बढ़ जाता है। इस दौरान तकनीक, राजनीति और शेयर बाजार में बड़े उलटफेर की संभावना बनी रहती है। व्यक्तिगत जीवन में यह योग व्यक्ति को बहुत अधिक महत्वाकांक्षी बना सकता है, जिससे जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने का डर भी रहता है।

मेष राशि
राहु का गोचर आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि करेगा। कार्यस्थल पर आपको अपने कार्यों का उचित श्रेय मिलेगा। अटके हुए प्रोजेक्ट्स में गति आएगी।
कन्या राशि
करियर और व्यापार के क्षेत्र में यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। आपको अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं।

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