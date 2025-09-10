Apple Watch :  एप्पल वॉच अल्ट्रा 3 कई विकल्पों के साथ लॉन्च हुई , देखें कीमत

  1. हिन्दी समाचार
टेक मार्केट लीडर एप्पल ने सस्ती और प्रीमियम वॉच लांच करके धूम मचा दिया। एप्पल ने  iPhone 17 सीरीज़ के साथ वॉच Ultra 3 भी लॉन्च की है।

By अनूप कुमार 
Apple Watch :  टेक मार्केट लीडर एप्पल ने सस्ती और प्रीमियम वॉच लांच करके धूम मचा दिया। एप्पल ने  iPhone 17 सीरीज़ के साथ वॉच Ultra 3 भी लॉन्च की है। यह आकर्षक स्मार्टवॉच 5G कनेक्टिविटी,Titanium केस और ग्रेड 5 मटेरियल के साथ आती है।  नई वॉच सीरीज पिछली Watch Ultra 2 की तुलना में बड़े डिस्प्ले और बेहतर Processor के साथ आती है। नई वॉच 44mm और 49mm में उपलब्ध है। वहीं इसकी शुरुआती कीमत 89,900 रुपये है। इस प्रीमियम स्मार्टवॉच की बिक्री 19 सितंबर से भारत समेत Global Markets में शुरू होगी। यह स्मार्टवॉच प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है। यह अल्पाइन लूप, ट्रेल लूप, ओशन बैंड और Titanium Millennium Loop के साथ उपलब्ध है।

वहीं एप्पल वॉच अल्ट्रा 3 की विशेषताओं की बात करें तो यह प्रीमियम वॉच कस्टमाइजेबल एक्शन बटन के साथ आती है। इसमें डिजिटल क्राउन और Haptic Feedback जैसे फ़ीचर हैं। इसके अलावा, इसमें साइड बटन, डबल टैप और wrist flick gesture भी हैं। इसमें ऑन-डिवाइस Siri भी है। Apple Watch Ultra में S10 चिप है। इसमें 64-बिट डुअल-कोर प्रोसेसर है, जो 4-कोर न्यूरल इंजन को सपोर्ट करता है। इस प्रीमियम वॉच में 64GB स्टोरेज है। हेल्थ फीचर्स की बात करें तो इसमें Electrical heart rate sensor, थर्ड-जनरेशन ऑप्टिकल हार्ट सेंसर, ब्लड ऑक्सीजन सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, डेप्थ गेज, वॉटर टेम्परेचर सेंसर, कंपास, ऑलवेज ऑन अल्टीमीटर, High-speed accelerometer, एम्बिएंट लाइट सेंसर आदि फीचर्स हैं।

