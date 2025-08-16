गंभीर और धोनी के बीच गिले-शिकवे खत्म? मुस्कुराते हुए दोनों दिग्गजों की फोटो वायरल

Gautam Gambhir and MS Dhoni viral photo: भारतीय टीम के मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बीच सभी गिले-शिकवे खत्म हो गए हैं? ये कयास दोनों दिग्गजों की एक लेटेस्ट फोटो के सामने आने के बाद लगाए जा रहे हैं। जिसमें गंभीर एक शादी समारोह में बेहद खुशमिजाज़ मूड और धोनी के साथ एक हल्के-फुल्के पल बिताते हुए एक तस्वीर में नज़र आए।

दरअसल, भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर कई मौकों पर वर्ल्ड कप 2011 में जीत का श्रेय सिर्फ कप्तान को दिये जाने का विरोध करते रहे हैं, उन्होंने इशारों-इशारों में धोनी पर निशाना साधते हुए यहां तक कह दिया था कि सिर्फ एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया। यह टिप्पणी धोनी के यादगार विनिंग शॉट को लेकर थी। वहीं, फैंस का मानना है कि इन दोनों दिग्गजों के बीच रिश्ते ठीक नहीं हैं। दोनों कभी एक-दूसरे से बातचीत नहीं करते।

हालांकि, अब गंभीर और धोनी की फोटो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। इस तस्वीर में चटक नीली शर्ट पहने गंभीर, धोनी के साथ पोज़ देते हुए दिखाई दिए, जो क्लासिक काले रंग के टक्सीडो में बेहद खूबसूरत लग रहे थे। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर तेज़ी से चर्चा का विषय बन गई, और प्रशंसक भारत के दो सबसे बड़े क्रिकेट दिग्गजों को फिर से एक साथ देखकर खुश हुए।

बता दें कि यह तस्वीर उत्कर्ष सांघवी और ध्वनि कानूनगो की शादी का कार्यक्रम की है, जो क्रिकेट जगत के लिए एक पुनर्मिलन जैसा बन गया। इस कार्यक्रम में वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा भी इस समारोह में मौजूद थे। इसके अलावा, पूर्व दिग्गज स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह, पार्थिव पटेल, इरफान पठान और युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा भी इस समारोह में शामिल हुए।