ब्रेकअप के बाद इवेंट में अर्जुन और मलाइका हुए आमने सामने , एक दूसरे को लगाया गले

जहां ब्रेकअप के बाद लोग एक दूसरे का शक्ल देखना तक नहीं पसंद करते हैं वहीं बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। बता दें कि सोशल मीडिया पर अर्जुन और मलाइका की एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।  जिसमें दोनो स्टार्स ब्रेकअप के बाद खुलेआम एक दूसरे से गिले मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए जानते हैं कि इस वीडियो कि क्या खासियत है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

क्या है वायरल वीडियो में?

इस वीडियो में दिख रहा है कि अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा एक इवेंट में पहुंचे हुए हैं और एक-दूसरे से फॉर्मली गले मिलते हैं. फिर मलाइका किसी के गले मिलती हैं. इसके बाद अर्जुन और मलाइका एक-दूसरे से थोड़ी देर बात करते हैं।  फिर रेड कार्पेट पर कैमरों के लिए पोज देते हैं, जिसके बाद वहां से दोनों स्टार्स निकल जाते हैं. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर फैंस की तरफ से काफी पसंद किया जा रहा है।

इवेंट में मिले अर्जुन और मलाइका

अर्जुन और मलाइका का यह वायरल वीडियो मुंबई में रखे ‘होमबाउंड’ के प्रीमियर का है. ईशान खट्टर, जान्हवी कपूर और विशाल जेठवा की इस फिल्म को भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए सिलेक्ट किया गया है. इसी खुशी में फिल्म के मेकर्स ने सोमवार को मुंबई में ‘होमबाउंड’ की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी. फिल्मी जगत के सितारे पहुंचे, लेकिन इस स्पेशल स्क्रीनिंग की सारी लाइमलाइट अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा ने लूट ली।

क्या बोले फैंस?

बता दें कि वीडियो वायरल होने के बाद कई लोग कमेन्ट कर रहे हैं । एक यूजर ने लिखा  ‘एक्स से मिलना हमेशा अनकंफर्टेबल होता है,’ एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘वो एक्स लवर होते हुए भी अच्छे दोस्त हो सकते हैं।’

 

