मलाइका अरोड़ा से रोमांस करते दिखे नवजोत सिद्धू, तभी सेट पर पहुंचीं पत्नी और फिर कान पकड़ मांगी माफी

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुंबई: टीवी का पॉपुलर शो ‘इंडियाज गॉट टैलेंट’ (India’s Got Talent) इन दिनों अपने शानदार टैलेंट और मजेदार जजों की वजह से चर्चा में है। शो को मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) , नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) और शान जज कर रहे हैं। जजों के बीच मस्ती और हंसी-मजाक का तड़का हर एपिसोड में देखने को मिलता है। अब शो का नया प्रोमो वीडियो (New Promo Video) सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है।

प्रोमो में मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) सिद्धू से कहती हैं,कि आप गाना गाइए, मैं डांस करूंगी। इस पर सिद्धू मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, कि जहां मलाइका मैम मौजूद हों, वहां मेरा ‘ना’ कहना मुमकिन नहीं। इतना कहते ही सिद्धू पूरे जोश में स्टेज पर पहुंच जाते हैं और क्लासिक रोमांटिक गाना ‘आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे’ गाना शुरू कर देते हैं।

सिद्धू के गाने पर मलाइका अरोड़ा ने लगाया ठुमका

जैसे ही सिद्धू गाना गाने लगते हैं, मलाइका अरोड़ा भी झूम उठती हैं और स्टेज पर अपने ग्रेसफुल मूव्स से सबका दिल जीत लेती हैं। दोनों की जोड़ी देखकर दर्शक और बाकी जज शान हंस-हंसकर लोटपोट हो जाते हैं। माहौल पूरी तरह मस्ती और हंसी से भर जाता है।

लेकिन तभी शो में आता है एक सप्राइज ट्विस्ट सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू (Navjot Kaur Sidhu) सेट पर पहुंच जाती हैं! उन्हें देखकर सिद्धू का चेहरा देखने लायक बन जाता है। वो तुरंत हड़बड़ा जाते हैं और स्टेज से उतरकर अपनी कुर्सी की ओर लौटने लगते हैं। उनकी यह मासूम घबराहट देख पूरा सेट ठहाकों से गूंज उठता है।

वायरल वीडियो पर यूजर्स ने किए कमेंट

मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) भी इस अनपेक्षित पल पर अपनी हंसी नहीं रोक पातीं। सिद्धू की पत्नी, मलाइका और सिद्धू, तीनों को एक साथ स्टेज पर देखकर दर्शकों की निगाहें वहीं टिक जाती हैं। फैंस इस मजेदार प्रोमो को सोशल मीडिया पर खूब शेयर कर रहे हैं। कई यूजर्स ने कमेंट किया कि “सिद्धू पाजी का रिएक्शन तो देखने लायक था! वहीं कुछ ने लिखा, कि मलाइका और सिद्धू की जोड़ी कमाल है।

शो का यह प्रोमो अब एपिसोड का सबसे हाइलाइट मोमेंट बन चुका है। दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर इस मस्ती भरे सीन के बाद क्या होगा। फिलहाल इन दिनों ‘इंडियाज गॉट टैलेंट’ (India’s Got Talent)  हर हफ्ते नए टैलेंट के साथ-साथ ऐसे मनोरंजक पलों से दर्शकों को भरपूर एंटरटेन कर रहा है और इस बार सिद्धू और मलाइका की ये जोड़ी इंटरनेट पर छाई हुई है।

