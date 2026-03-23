  1. हिन्दी समाचार
  2. IPL
  3. ‘अर्जुन तेंदुलकर खेलेंगे ही नहीं….’ अश्विन ने LSG की प्लेइंग इलेवन को लेकर किया बड़ा दावा

‘अर्जुन तेंदुलकर खेलेंगे ही नहीं….’ अश्विन ने LSG की प्लेइंग इलेवन को लेकर किया बड़ा दावा

LSG's Playing XI : क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाल सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन को मुंबई इंडियंस ने रिलीज कर दिया था, जहां उनको आईपीएल में ज्यादा मौके नहीं मिल पाये थे। लेकिन, पिछले ऑक्शन में जब लखनऊ सुपर जाएंट्स ने उन्हे अपने साथ जोड़ा तो फैंस को उम्मीद थी। अर्जुन को ज्यादा मौके मिल पाएंगे। हालांकि, भारत के पूर्व स्पिनर आर अश्विन ने दावा किया है कि एलएसजी में भी उन्हें मौका नहीं मिलेगा।

By Abhimanyu 
Updated Date

LSG’s Playing XI : क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाल सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन को मुंबई इंडियंस ने रिलीज कर दिया था, जहां उनको आईपीएल में ज्यादा मौके नहीं मिल पाये थे। लेकिन, पिछले ऑक्शन में जब लखनऊ सुपर जाएंट्स ने उन्हे अपने साथ जोड़ा तो फैंस को उम्मीद थी। अर्जुन को ज्यादा मौके मिल पाएंगे। हालांकि, भारत के पूर्व स्पिनर आर अश्विन ने दावा किया है कि एलएसजी में भी उन्हें मौका नहीं मिलेगा।

पढ़ें :- मोहम्मद शमी का सनराइजर्स हैदराबाद से टूटा नाता, अब IPL 2026 में इस टीम के लिए चटकाएंगे विकेट

दरअसल, लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में फिलहाल मयंक यादव, मोहम्मद शमी, एनरिक नॉर्टजे, मोहसिन खान और आवेश खान जैसे अनुभवी और तगड़े तेज गेंदबाज मौजूद हैं। पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर आर अश्विन का मानना है कि एलएसजी की घातक तेज गेंदबाजी आक्रमण को देखते हुए अर्जुन के लिए प्लेइंग इलेवन की राह आसान नहीं दिख रही है। उनको पूरे सीजन बेंच पर ही बैठना पड़ सकता है। एलएसजी की चुनौतियों पर अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, “अर्जुन तेंदुलकर खेलेगा ही नहीं और चलिए वहां जाते भी नहीं हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “मुझे लगता है कि उनके लिए जगह बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इस लाइनअप में मयंक यादव, मोहसिन खान, आवेश खान और मोहम्मद शमी हैं। इतने सारे तेज गेंदबाज होने के बाद वह कैसे खेलेंगे? मुझे नहीं लगता कि जब तक बहुत ज्यादा चोटें न आएं तब तक उनका कोई केस बनता है।” हालांकि, अश्विन की बात काफी हद तक ठीक भी लगती है क्योंकि टीम में इतने सारे तेज गेंदबाज और ऑल राउंडर हैं, जो अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए खेल चुके हैं तो उनको मौका मुश्किल ही लगता है।

बता दें कि साल 2021 में पहली बार मुंबई इंडियंस से जुड़ने वाले अर्जुन तेंदुलकर को डेब्यू के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा था। तेंदुलकर ने 2023 में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ अपना पहला मैच खेला था। लेकिन, वह अपने आईपीएल करियर में केवल 5 मैच ही खेल पाये हैं, जिनमें उनके नाम 3 विकेट दर्ज हैं। हार्दिक पंड्या की कप्तानी वाले 2024 सीजन में भी उन्हें सिर्फ एक मैच खेलने का मौका मिला था।

पढ़ें :- Kane Williamson Joins LSG: आईपीएल 2026 से पहले LSG से जुड़े केन विलियमसन, फ्रेंचाइजी ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

ROAR 2026: एक ही फ्रेम में नजर आए पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और ऑस्कर विजेता संगीतकार एआर रहमान

ROAR 2026: एक ही फ्रेम में नजर आए पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह...

'अर्जुन तेंदुलकर खेलेंगे ही नहीं....' अश्विन ने LSG की प्लेइंग इलेवन को लेकर किया बड़ा दावा

'अर्जुन तेंदुलकर खेलेंगे ही नहीं....' अश्विन ने LSG की प्लेइंग इलेवन को...

आईपीएल 2026 से आकाशदीप बाहर, KKR में स्टार गेंदबाज की वाइल्ड कार्ड एंट्री

आईपीएल 2026 से आकाशदीप बाहर, KKR में स्टार गेंदबाज की वाइल्ड कार्ड...

राजस्थान रॉयल्स को लगा तगड़ा झटका, टूर्नामेंट से बाहर हुआ दिग्गज खिलाड़ी, श्रीलंका के ऑलराउंडर शनाका को टीम में मिली जगह

राजस्थान रॉयल्स को लगा तगड़ा झटका, टूर्नामेंट से बाहर हुआ दिग्गज खिलाड़ी,...

दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली को लेकर फैली अफवाह, खिलाड़ी ने इंस्टाग्राम पर डाला हसने वाला इमोजी

दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली को लेकर फैली अफवाह, खिलाड़ी ने इंस्टाग्राम पर...

IPL 2026 से पहले प्रैक्टिस मैच में जीशान ने ईशान किसन को दिखाया बाहर का रास्ता, VIDEO वायरल

IPL 2026 से पहले प्रैक्टिस मैच में जीशान ने ईशान किसन को...