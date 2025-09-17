कर्नाटक में हथियारबंद बदमाशों ने SBI कर्मियों को बनाया बंधक, 20 करोड़ की नकदी और सोना लूटा

नई दिल्ली। कर्नाटक में देसी पिस्तौल और चाकुओं से लैस तीन नकाबपोश बदमाशों ने विजयपुरा में एक राष्ट्रीयकृत बैंक में कथित तौर पर लूटपाट की। उन्होंने कर्मचारियों को बांधकर 20 करोड़ रुपये से ज्यादा की नकदी और सोने के गहने लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने बुधवार को बताया कि घटना मंगलवार शाम लगभग 6.30 बजे विजयपुरा जिले के चाडचन कस्बे में स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में हुई। बैंक अधिकारियों के अनुमान के अनुसार, लुटेरों ने कुल मिलाकर 21 करोड़ रुपये से ज्यादा की नकदी और सोने के गहने लूट लिए।

पुलिस के अनुसार, तीन नकाबपोश बदमाश चालू खाता खोलने के बहाने बैंक में आए और मैनेजर, कैशियर और अन्य कर्मचारियों को पिस्तौल और चाकुओं से धमकाया। गिरोह ने कर्मचारियों के हाथ-पैर बांध दिए। एफआईआर में कहा गया है कि वे एक करोड़ से ज्यादा की नकदी और लगभग 20 करोड़ रुपये मूल्य के लगभग 20 किलो सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए।

VIDEO | Vijayapura, Karnataka: A gang of masked men struck at State Bank of India branch looting cash and gold worth crores on Tuesday evening. Police have launched manhunt to nab the criminals.#Bankloot #KarnatakaNews (Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/51eq1Jen6Y — Press Trust of India (@PTI_News) September 17, 2025

पुलिस ने बताया कि बैंक मैनेजर की शिकायत के आधार पर इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और संदिग्धों को पकड़ने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। विजयपुरा के पुलिस अधीक्षक लक्ष्मण निंबर्गी (Vijayapura Superintendent of Police Laxman Nimbargi) ने प्रारंभिक जांच का हवाला देते हुए बताया कि संदिग्धों ने नकली नंबर प्लेट वाली सुजुकी ईवीए गाड़ी का इस्तेमाल किया था। अपराध को अंजाम देने के बाद वे महाराष्ट्र के पंढरपुर की ओर चले गए। उन्होंने कहा, ‘आगे की जांच जारी है और संदिग्धों को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।’