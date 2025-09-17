  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. कर्नाटक में हथियारबंद बदमाशों ने SBI कर्मियों को बनाया बंधक, 20 करोड़ की नकदी और सोना लूटा

कर्नाटक में हथियारबंद बदमाशों ने SBI कर्मियों को बनाया बंधक, 20 करोड़ की नकदी और सोना लूटा

कर्नाटक में देसी पिस्तौल और चाकुओं से लैस तीन नकाबपोश बदमाशों ने विजयपुरा में एक राष्ट्रीयकृत बैंक में कथित तौर पर लूटपाट की। उन्होंने कर्मचारियों को बांधकर 20 करोड़ रुपये से ज्यादा की नकदी और सोने के गहने लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने बुधवार को बताया कि घटना मंगलवार शाम लगभग 6.30 बजे विजयपुरा जिले के चाडचन कस्बे में स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में हुई।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। कर्नाटक में देसी पिस्तौल और चाकुओं से लैस तीन नकाबपोश बदमाशों ने विजयपुरा में एक राष्ट्रीयकृत बैंक में कथित तौर पर लूटपाट की। उन्होंने कर्मचारियों को बांधकर 20 करोड़ रुपये से ज्यादा की नकदी और सोने के गहने लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने बुधवार को बताया कि घटना मंगलवार शाम लगभग 6.30 बजे विजयपुरा जिले के चाडचन कस्बे में स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में हुई। बैंक अधिकारियों के अनुमान के अनुसार, लुटेरों ने कुल मिलाकर 21 करोड़ रुपये से ज्यादा की नकदी और सोने के गहने लूट लिए।

पढ़ें :- अमेरिका में भारतीय नागरिक का सिर पत्नी और बेटे के सामने काटा

पुलिस के अनुसार, तीन नकाबपोश बदमाश चालू खाता खोलने के बहाने बैंक में आए और मैनेजर, कैशियर और अन्य कर्मचारियों को पिस्तौल और चाकुओं से धमकाया। गिरोह ने कर्मचारियों के हाथ-पैर बांध दिए। एफआईआर में कहा गया है कि वे एक करोड़ से ज्यादा की नकदी और लगभग 20 करोड़ रुपये मूल्य के लगभग 20 किलो सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए।

पुलिस ने बताया कि बैंक मैनेजर की शिकायत के आधार पर इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और संदिग्धों को पकड़ने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। विजयपुरा के पुलिस अधीक्षक लक्ष्मण निंबर्गी (Vijayapura Superintendent of Police Laxman Nimbargi) ने प्रारंभिक जांच का हवाला देते हुए बताया कि संदिग्धों ने नकली नंबर प्लेट वाली सुजुकी ईवीए गाड़ी का इस्तेमाल किया था। अपराध को अंजाम देने के बाद वे महाराष्ट्र के पंढरपुर की ओर चले गए। उन्होंने कहा, ‘आगे की जांच जारी है और संदिग्धों को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।’

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

पीएम मोदी की मां पर बनाए गए AI वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने का पटना हाईकोर्ट ने दिया आदेश, कांग्रेस ने दी ये सफाई

पीएम मोदी की मां पर बनाए गए AI वीडियो को सोशल मीडिया...

कर्नाटक में हथियारबंद बदमाशों ने SBI कर्मियों को बनाया बंधक, 20 करोड़ की नकदी और सोना लूटा

कर्नाटक में हथियारबंद बदमाशों ने SBI कर्मियों को बनाया बंधक, 20 करोड़...

बिहार चुनाव- महागठबंधन में कौन होगा सीएम का चेहरा, तेजस्वी यादव का आया बयान सामने

बिहार चुनाव- महागठबंधन में कौन होगा सीएम का चेहरा, तेजस्वी यादव का...

हेड कांस्टेबल पत्नी पर था अफेयर को शक,बेसबॉल की बेट से किया सिर पर वार, बेड पर पड़ा मिला शव

हेड कांस्टेबल पत्नी पर था अफेयर को शक,बेसबॉल की बेट से किया...

New GST Rates 2025 : मदर डेयरी का दूध 2, घी 30 और पनीर 10 रुपये हुआ सस्ता, देखें नई कीमतों की पूरी लिस्ट

New GST Rates 2025 : मदर डेयरी का दूध 2, घी 30...

वायरल वीडियो: पत्नी ने बीच सड़क पति की गर्दन पकड़ मारे कई थप्पड़- राहगिरों ने दोनों को पुलिस को सौपा

वायरल वीडियो: पत्नी ने बीच सड़क पति की गर्दन पकड़ मारे कई...