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अरविंद केजरीवाल का अमित शाह पर सीधा अटैक, बोले-भगवान राम के नाम पर वोट मांगने का टाइम है, लेकिन मंदिर जाने का नहीं

राम मंदिर दान चोरी (Ram Mandir Donation Theft) को लेकर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने प्रेस कांफ्रेंस कर चढ़ावा चोरों पर बड़ा हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये लोग भगवान से डरते तो कभी चोरी नहीं करते। इनको डर लगता अगर तो उन्हें भगवान मानते।

By santosh singh 
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नई दिल्ली। राम मंदिर दान चोरी (Ram Mandir Donation Theft) को लेकर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने प्रेस कांफ्रेंस कर चढ़ावा चोरों पर बड़ा हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये लोग भगवान से डरते तो कभी चोरी नहीं करते। इनको डर लगता अगर तो उन्हें भगवान मानते। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राम मंदिर प्रतिष्ठा (Ram Mandir Consecration) का आयोजन 22 जून 2024 को हुआ था, ढाई साल हो गए है यानी कि 891 दिन। अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कहा कि इन ढाई साल में देश के नंबर 2 अमित शाह (Amit Shah) राम मंदिर में एक बार भी नहीं गए हैं।

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अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कहा कि मैं अमित शाह (Amit Shah) से निवेदन करूंगा कि एक बार भगवान राम के दर्शन के लिए जरूर जाएं। 121 रुपये का प्रसाद ही चढ़ा आते, लेकिन नहीं गए। शायद उन्हें चिंता ही नहीं है। टिप ऑफ आइसबर्ग है ये। उन्होंने कहा कि अभी और चोरी आनी बाकी है। इन्होंने सनातन को केवल पैसे और सत्ता के लिए इस्तेमाल किया। आम आदमी पार्टी ही सनातन के लिए काम कर रही है। सबसे पहले मैंने नेट पर चेक किया, पत्रकारों से कन्फ़र्म किया। अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कहा कि उनकी टाइमलाइन पर देखा वो राम मंदिर नहीं गए। 891 दिन में 42 बार राम मंदिर का जिक्र और इनसे अधिक बार राम के नाम पर वोट मांगे हैं। भगवान के नाम पर वोट मांगने का टाइम है लेकिन जाने का नहीं।

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अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं पांच सवाल अमित शाह जी से पूछना चाहूंगा?

राम मंदिर क्यों नहीं गए? क्या भगवान राम के दर्शन करने का मन नहीं करता? क्या राम मंदिर जाने का मन नहीं करता? क्या आपको राम की जरूरत है? क्या आप राम जी को भगवान मानते हैं?

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दिखावटी एसआईटी और फर्जी एफआईआर है, अगर आप चंदा चोरों को दंड दिलवाना चाहते हैं तो सरकार बदलनी पड़ेगी

वहीं एसआईटी जांच को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह एक दिखावटी एसआईटी और फर्जी एफआईआर है। असली दोषियों को बचाया जा रहा है। उन्हें क्यों बचाया जा रहा है? अरविंद केजरीवाल ने यह भी घोषणा की कि एसआईटी की जांच को लेकर वह कल एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि हर राम भक्त को आज यह सोचना चाहिए कि अगर आप चंदा चोरों को दंड दिलवाना चाहते हैं। तो सरकार बदलनी पड़ेगी। नई सरकार की आकर दंड देगी। मौजूद केंद्र और यूपी की सरकार इन्हें कभी दंड नहीं देगी। क्योंकि ये सब मिले हुए हैं।

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