  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. ईरान भारी पड़ने लगा तो अमेरिका ने की चीन को युद्ध में खींचने की कोशिश, ट्रंप ने ड्रैगन को दिया बड़ा ऑफर

ईरान भारी पड़ने लगा तो अमेरिका ने की चीन को युद्ध में खींचने की कोशिश, ट्रंप ने ड्रैगन को दिया बड़ा ऑफर

Strait of Hormuz : ईरान पर हमले से पहले अमेरिकी सेना और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मतभेद की खबरें सुर्खियों में रही थीं। अमेरिकी आर्मी में जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने ईरान पर हमले से जुड़े कई खतरों के बारे में चेतावनी दी थी। अब जनरल डैन केन की बात सही साबित होती दिख रही है और ईरान को हल्के में लेना भारी पड़ता नजर आ रहा है। इस बीच, ट्रंप ने कूटनीतिक तौर पर चीन को युद्ध में शामिल करने की कोशिश की है। इसके बदले में उन्होंने ड्रैगन को एक बड़ा ऑफर भी दिया है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Strait of Hormuz : ईरान पर हमले से पहले अमेरिकी सेना और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मतभेद की खबरें सुर्खियों में रही थीं। अमेरिकी आर्मी में जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने ईरान पर हमले से जुड़े कई खतरों के बारे में चेतावनी दी थी। अब जनरल डैन केन की बात सही साबित होती दिख रही है और ईरान को हल्के में लेना भारी पड़ता नजर आ रहा है। इस बीच, ट्रंप ने कूटनीतिक तौर पर चीन को युद्ध में शामिल करने की कोशिश की है। इसके बदले में उन्होंने ड्रैगन को एक बड़ा ऑफर भी दिया है।

पढ़ें :- US-Israel-Iran War : ईरान से जंग के बीच अमेरिकी नागरिकों को ट्रंप सरकार का निर्देश, बोला - खुद करो अपनी सुरक्षा…

दरअसल, ईरान-अमेरिका युद्ध के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जाम हो चुका है, यहां भारत समेत कई देशों के शिप फंसे हुए हैं। ईरान का दावा है कि हॉर्मुज उसके कंट्रोल में है। इस बीच, ट्रंप ने चीन और उन देशों को इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कहा है, जो इस इलाके का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, ‘अगर ईरान कुछ ऐसा करता है जिससे होर्मुज स्ट्रेट में तेल का बहाव रुक जाता है, तो अमेरिका उन पर अब तक हुए हमलों से बीस गुना ज़्यादा ज़ोरदार हमला करेगा। इसके अलावा, हम ऐसे टारगेट को खत्म कर देंगे जिन्हें आसानी से खत्म किया जा सकता है, जिससे ईरान के लिए एक देश के तौर पर फिर से खड़ा होना लगभग नामुमकिन हो जाएगा — मौत, आग और गुस्सा उन पर राज करेगा — लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ, और प्रार्थना करता हूँ, कि ऐसा न हो! यह अमेरिका की तरफ से चीन और उन सभी देशों के लिए एक तोहफ़ा है जो होर्मुज स्ट्रेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है, यह एक ऐसा काम है जिसकी बहुत तारीफ़ की जाएगी। इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद!’

बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल समुद्री मार्ग है, जहां से प्रतिदिन लगभग 20% वैश्विक तेल और बड़ी मात्रा में LNG गुजरती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ज्यादातर खाड़ी देशों सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत, कतर और ईरान तेल निर्यात करते हैं और चीन इस मार्ग से आने वाले तेल का कुल 37.7 फीसदी यानी सबसे बड़ा खरीदार देश है। यहां से ड्रैगन लगभग 5.4 मिलियन बैरल तेल रोजाना यहां से चीन आयात करता है, जबकि भारत, जापान, साउथ कोरिया और अन्य एशियाई देशों को तेल जाता है। ऐसे में अमेरिका चीन को हॉर्मुज पर कंट्रोल करने का ऑफर दे रहा है।

पढ़ें :- CBSE बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा टालने का किया फैसला, नई तारीखों का जल्द होगा ऐलान
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

भारत आज पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश में 5000 टन डीजल कर रहा इंपोर्ट : BPC मुहम्मद रेज़ानुर रहमान

भारत आज पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश में 5000 टन डीजल कर रहा...

ईरान भारी पड़ने लगा तो अमेरिका ने की चीन को युद्ध में खींचने की कोशिश, ट्रंप ने ड्रैगन को दिया बड़ा ऑफर

ईरान भारी पड़ने लगा तो अमेरिका ने की चीन को युद्ध में...

ईरान से आई तस्वीर ने वाशिंगटन से लेकर यरूशलम तक मचा हड़कंप, मोजतबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर घोषित होने के बाद ईरानी बोले- हम झुकेंगे नहीं

ईरान से आई तस्वीर ने वाशिंगटन से लेकर यरूशलम तक मचा हड़कंप,...

ईरान के नए सुप्रीम लीडर को अमेरिका-इजरायल ने खात्मे की दी धमकी, आग बबूला चीन बोला- किसी भी देश की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान जरूरी

ईरान के नए सुप्रीम लीडर को अमेरिका-इजरायल ने खात्मे की दी धमकी,...

US-Israel war on Iran : अमेरिका ने फारस घाटी में किया हमला , 3 ईरानी तेल टैंकर जले

US-Israel war on Iran : अमेरिका ने फारस घाटी में किया हमला...

Middle East War : राज्यसभा में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ,बोले- 'पीएम मोदी स्थिति पर रख रहे हैं कड़ी नजर, भारतीयों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता'

Middle East War : राज्यसभा में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ,बोले- 'पीएम...