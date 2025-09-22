Viral Video: नवरात्रि आते ही वायरल होने लगी एक फोटो, देखने के बाद नहीं रुकेगी आपकी हसीं

  1. हिन्दी समाचार
सोशल मीडिया के गलियों में सुबह से लेकर शाम तक कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। ऐसे में जो लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं उनके वो इन चीजों से अच्छी तरह वाकिब होंगे। अब नवरात्रि आ गयी है तब तो और लहर रहेगी कभी गरबा का वीडियो वायरल होगा तो कभी रामलीला का। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है। आइए जानते हैं...

वायरल फोटो में क्या देखने को मिला?

नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और उसी के साथ सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल होते हुए देखने को मिल रही है। आप जानते होंगे कि नवरात्रि के दौरान कई जगहों पर रात में गरबा भी खेला जाता है। वायरल पोस्ट उसी से जुड़ा हुआ है। एक बोर्ड पर गरबा खेलने का समय लिखा हुआ है। उसमें लिखा है कि गरबा रात 9:30 बजे से शुरू होगा और खत्म होने का समय बहुत ही अनोखा लिखा हुआ है। वहां लिखा है कि पुलिस आने तक खेला जाएगा। इसी कारण फोटो वायरल हो रही है मगर ये फोटो पुरानी है।

यहां देखें वीडियो

इसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया है। अब तक पोस्ट को काफी लोगों ने देखा और लाइक किया है। पोस्ट देखने के बाद एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- पुलिस नहीं आई तो। दूसरे यूजर ने लिखा- पुलिस 9:31 पर आ गई।

