ऑस्ट्रेलियाई विमेन प्लेयर को गलत तरह से छुआ और भाग गया, इंदौर में मेहमान टीम से छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार

Australian women players molested in Indore: आईसीसी विमेंस वनडे कप 2025 के मैच भारत के अगल-अलग शहरों में खेले जा रहे हैं। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर की टीमें पहुंची हुई हैं। इस बीच ऑस्ट्रेलियाई टीम की महिला खिलाड़ियों से साथ इंदौर में छेड़छाड़ का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, कांग्रेस ने राज्य में महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं।

दरअसल, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका टीमें शनिवार को विमेंस वनडे कप 2025 के मैच में भिड़ने वाली हैं। यह मैच इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। इस बीच इंदौर में होटल रेडिसन ब्लू से कैफे जाते समय कथित तौर पर ऑस्ट्रेलियाई टीम की दो महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ की गई। महिला क्रिकेटरों ने घटना होते ही तुरंत आपातकालीन सूचना भेजी। जिसके बाद सुरक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे। यह घटना गुरुवार, 23 अक्टूबर की बताई जा रही है।

सब-इंस्पेक्टर निधि रघुवंशी ने बताया कि दोनों ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर अपने होटल से बाहर निकले और एक कैफ़े की ओर जा रहे थे, तभी बाइक पर सवार एक व्यक्ति ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। कथित तौर पर उसने उनमें से एक को गलत तरीके से छुआ और भाग गया। ऑस्ट्रेलियाई टीम के सुरक्षा प्रबंधक डैनी सिमंस ने गुरुवार शाम एमआईजी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई था।

शिकायत के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर सीसीटीवी की मदद से बाइक सवार आरोपी गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान अकील के रूप में हुई है। एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि पुलिस ने खजराना रोड इलाके में हुई इस घटना में शामिल व्यक्ति को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना पर कांग्रेस ने प्रदेश की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया है।

मध्य-प्रदेश कांग्रेस ने एक्स पोस्ट में लिखा, ‘मोहन जी, आपके नेतृत्व में प्रदेश को और कितनी बदनामी झेलनी होगी? अब तो हमारे मेहमान खिलाड़ी भी सुरक्षित नहीं! इंदौर में ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़ की घटना शर्मनाक और आपकी सरकार में मनचलों के बेखौफ होने का खुला सबूत है!’