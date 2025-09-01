भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया की बढ़ीं मुश्किलें, पैट कमिंस सीरीज से हो सकते हैं बाहर

नई दिल्ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से तीन वनडे और पांच टी20 मैचों की सीरीज शुरू होने वाली है। इस सीरीज के शुरू होने में करीब छह हफ्ते का समय है लेकिन इससे पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस की पीठ के स्कैन का रिजल्ट सही नहीं आया है। ऐसे में वो भारत के खिलाफ सीरीज शुरू होने से पहले ही बाहर हो सकते हैं। पैट कमिंस जुलाई से ही पीठ की समस्या से परेशान हैं। वनडे वर्ल्ड कप विजेता कप्तान को यह परेशानी वेस्टइंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट के दौरान हुई।

कमिंस के न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज (1) अक्टूबर से) और उसके बाद भारत के खिलाफ होने वाले आठ मैचों (तीन वनडे, पांच टी20) से बाहर रहने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो सोमवार को कमिंस के पीठ का स्कैन हुआ, जिसके बाद चिकित्सकों ने कुछ समय के लिए उन्हें आराम की सलाह दी है। ऐसी स्थिति में उनका खेलना मुश्किल लग रहा है। अगर पैट कमिंस भारत के खिलाफ सीरीज से बाहर रहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लग सकता है।

रिपोर्ट में कहा गया, कमिंस की पीठ की समस्या की गंभीरता को देखते हुए वह नवंबर के अंत में पर्थ में होने वाले शुरुआती एशेज टेस्ट से पहले होने वाले सभी सीमित ओवरों के मैचों से बाहर रह सकते हैं। उन्हें साथ ही न्यू साउथ वेल्स के लिए शेफील्ड शील्ड मैच से भी दूर रहना पड़ सकता है। मौजूदा स्थिति के अनुसार वह न्यूजीलैंड दौरे के लिए मंगलवार को घोषित होने वाली टी20 टीम में भी शामिल नहीं होंगे।