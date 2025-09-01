  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया की बढ़ीं मुश्किलें, पैट कमिंस सीरीज से हो सकते हैं बाहर

भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया की बढ़ीं मुश्किलें, पैट कमिंस सीरीज से हो सकते हैं बाहर

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से तीन वनडे और पांच टी20 मैचों की सीरीज शुरू होने वाली है। इस सीरीज के शुरू होने में करीब छह हफ्ते का समय है लेकिन इससे पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस की पीठ के स्कैन का रिजल्ट सही नहीं आया है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से तीन वनडे और पांच टी20 मैचों की सीरीज शुरू होने वाली है। इस सीरीज के शुरू होने में करीब छह हफ्ते का समय है लेकिन इससे पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस की पीठ के स्कैन का रिजल्ट सही नहीं आया है। ऐसे में वो भारत के खिलाफ सीरीज शुरू होने से पहले ही बाहर हो सकते हैं। पैट कमिंस जुलाई से ही पीठ की समस्या से परेशान हैं। वनडे वर्ल्ड कप विजेता कप्तान को यह परेशानी वेस्टइंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट के दौरान हुई।

पढ़ें :- 'मैं दुआ करता हूं कि भारत एशिया कप में PAK के खिलाफ खेलने से मना कर दे...' पाकिस्तानी क्रिकेटर को शर्मनाक हार का सताने लगा डर

कमिंस के न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज (1) अक्टूबर से) और उसके बाद भारत के खिलाफ होने वाले आठ मैचों (तीन वनडे, पांच टी20) से बाहर रहने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो सोमवार को कमिंस के पीठ का स्कैन हुआ, जिसके बाद चिकित्सकों ने कुछ समय के लिए उन्हें आराम की सलाह दी है। ऐसी स्थिति में उनका खेलना मुश्किल लग रहा है। अगर पैट कमिंस भारत के खिलाफ सीरीज से बाहर रहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लग सकता है।

रिपोर्ट में कहा गया, कमिंस की पीठ की समस्या की गंभीरता को देखते हुए वह नवंबर के अंत में पर्थ में होने वाले शुरुआती एशेज टेस्ट से पहले होने वाले सभी सीमित ओवरों के मैचों से बाहर रह सकते हैं। उन्हें साथ ही न्यू साउथ वेल्स के लिए शेफील्ड शील्ड मैच से भी दूर रहना पड़ सकता है। मौजूदा स्थिति के अनुसार वह न्यूजीलैंड दौरे के लिए मंगलवार को घोषित होने वाली टी20 टीम में भी शामिल नहीं होंगे।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया की बढ़ीं मुश्किलें, पैट कमिंस सीरीज से हो सकते हैं बाहर

भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया की बढ़ीं मुश्किलें, पैट...

Womens World Cup 2025 : ICC ने महिला वर्ल्ड कप की प्राइज मनी में 297 फीसदी का इजाफा, विजेता को अ​ब इतने करोड़ रुपये मिलेंगे

Womens World Cup 2025 : ICC ने महिला वर्ल्ड कप की प्राइज...

इंडिया क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान ​एमएलसी पद के लिए नामित, कई दिग्गज क्रिकेटर कप्तानी में खेले

इंडिया क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान ​एमएलसी पद के लिए नामित, कई...

Delhi Capitals New Captain: अक्षर पटेल नहीं होंगे IPL 2026 में दिल्ली का कप्तान! ये खिलाड़ी करेगा टीम की अगुवाई

Delhi Capitals New Captain: अक्षर पटेल नहीं होंगे IPL 2026 में दिल्ली...

Asia Cup 2025 Time Change: एशिया कप के मैचों की टाइमिंग में बदलाव! अब इतने बजे से खेले जाएंगे मुकाबले

Asia Cup 2025 Time Change: एशिया कप के मैचों की टाइमिंग में...

Rahul Dravid: राजस्थान रॉयल्स का बड़ा ऐलान, आईपीएल 2026 में राहुल द्रविड़ नहीं होंगे हेड कोच

Rahul Dravid: राजस्थान रॉयल्स का बड़ा ऐलान, आईपीएल 2026 में राहुल द्रविड़...