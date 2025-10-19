  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Ayodhya Deepotsav 2025 : अयोध्या दीपोत्सव समारोह में बने दो नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, CM योगी आदित्यनाथ ने प्राप्त किया प्रमाण पत्र

Ayodhya Deepotsav 2025 : अयोध्या दीपोत्सव समारोह में बने दो नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, CM योगी आदित्यनाथ ने प्राप्त किया प्रमाण पत्र

अयोध्या दीपोत्सव (Ayodhya Deepotsav) में हिस्सा लेने के लिए सीएम योगी अयोध्या पहुंच चुके हैं। सीएम यहां कई कार्यकर्मों में हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने दीपोत्सव के दौरान सरयू नदी के तट पर राम की पैड़ी पर संध्या आरती की।

By संतोष सिंह 
Updated Date

अयोध्या। अयोध्या दीपोत्सव (Ayodhya Deepotsav) में हिस्सा लेने के लिए सीएम योगी अयोध्या पहुंच चुके हैं। सीएम यहां कई कार्यकर्मों में हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने दीपोत्सव के दौरान सरयू नदी के तट पर राम की पैड़ी पर संध्या आरती की।

पढ़ें :- उत्तर प्रदेश की राजनीति हुई गर्म, दोनों उपमुख्मंत्री अयोध्या के दीपोत्सव में नहीं होंगे शामिल

फिलहाल सरयू नदी के तट पर स्थित राम की पैड़ी पर लेज़र और लाइट शो के साथ रामलीला का मंचन किया जा रहा है। दीयों और रंग-बिरंगी रोशनियों से जगमगाते घाट के साथ, यहां दीपोत्सव मनाया जा रहा है। दीपोत्सव 2025 में हिस्सा लेने के लिए अयोध्या में सरयू नदी के तट पर राम की पैड़ी पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में दीपोत्सव समारोह के दौरान बनाए गए दो नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रमाण पत्र प्राप्त किए। एक साथ सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा ‘दीये’ जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। सरयू नदी के तट पर राम की पैड़ी पर ड्रोन शो चल रहा है। दीयों और रंग-बिरंगी रोशनियों से जगमगाते घाट के साथ लेजर शो को देखने के लोग एकत्र हुए हैं।

अयोध्या में सरयू नदी के तट पर राम की पैड़ी पर लेजर और लाइट शो चल रहा है। दीपों और रंग-बिरंगी रोशनियों से जगमगाते घाट के साथ, यहां दीपोत्सव मनाया जा रहा है। अयोध्या में सरयू नदी के तट पर स्थित राम की पैड़ी पर लेजर और लाइट शो के साथ रामलीला का मंचन किया जा रहा है। इस दौरान सीएम योगी भी मौजूद हैं। इस आयोजन को देखने के लिए देश-विदेश से लोग आए हैं।

पढ़ें :- जहां चली थी गोलियां वहां बन चुका है विरासत का प्रतीक: सीएम योगी
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

सोनौली बॉर्डर पर 16 लाख की विदेशी सिगरेट जब्त, पिकअप वाहन सीज

सोनौली बॉर्डर पर 16 लाख की विदेशी सिगरेट जब्त, पिकअप वाहन सीज

Ayodhya Deepotsav 2025 : अयोध्या दीपोत्सव समारोह में बने दो नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, CM योगी आदित्यनाथ ने प्राप्त किया प्रमाण पत्र

Ayodhya Deepotsav 2025 : अयोध्या दीपोत्सव समारोह में बने दो नए गिनीज...

बीजेपी सरकार ने ' एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की भावना को किया साकार : पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह

बीजेपी सरकार ने ' एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की भावना को किया...

Lakhimpur-Kheri News : उधारी के पैसे मांगना पड़ा भारी, युवक को खौलते दूध की कढ़ाई में धकेला

Lakhimpur-Kheri News : उधारी के पैसे मांगना पड़ा भारी, युवक को खौलते...

उत्तर प्रदेश की राजनीति हुई गर्म, दोनों उपमुख्मंत्री अयोध्या के दीपोत्सव में नहीं होंगे शामिल

उत्तर प्रदेश की राजनीति हुई गर्म, दोनों उपमुख्मंत्री अयोध्या के दीपोत्सव में...

जहां चली थी गोलियां वहां बन चुका है विरासत का प्रतीक: सीएम योगी

जहां चली थी गोलियां वहां बन चुका है विरासत का प्रतीक: सीएम...