Ayodhya Deepotsav 2025 : अयोध्या दीपोत्सव समारोह में बने दो नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, CM योगी आदित्यनाथ ने प्राप्त किया प्रमाण पत्र

अयोध्या। अयोध्या दीपोत्सव (Ayodhya Deepotsav) में हिस्सा लेने के लिए सीएम योगी अयोध्या पहुंच चुके हैं। सीएम यहां कई कार्यकर्मों में हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने दीपोत्सव के दौरान सरयू नदी के तट पर राम की पैड़ी पर संध्या आरती की।

फिलहाल सरयू नदी के तट पर स्थित राम की पैड़ी पर लेज़र और लाइट शो के साथ रामलीला का मंचन किया जा रहा है। दीयों और रंग-बिरंगी रोशनियों से जगमगाते घाट के साथ, यहां दीपोत्सव मनाया जा रहा है। दीपोत्सव 2025 में हिस्सा लेने के लिए अयोध्या में सरयू नदी के तट पर राम की पैड़ी पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में दीपोत्सव समारोह के दौरान बनाए गए दो नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रमाण पत्र प्राप्त किए। एक साथ सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा 'दीये' जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया।

