  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. VIDEO- आजम खान ने पीएम मोदी के कट्टा वाले बयान पर कसा तंज, बोले- हमारे यहां तो कट्टे बेचने वाले का बेटा विधायक बना और उसे मिले हैं कमांडो

VIDEO- आजम खान ने पीएम मोदी के कट्टा वाले बयान पर कसा तंज, बोले- हमारे यहां तो कट्टे बेचने वाले का बेटा विधायक बना और उसे मिले हैं कमांडो

समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के वरिष्ठ नेता आजम खान (Azam Khan) शुक्रवार को लखनऊ पहुंचे और एक होटल में रुके। उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) समेत कुछ नेताओं से भी मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से उन्होंने बातचीत में कहा कि 50 साल की सियासत के बावजूद लखनऊ में मेरी कोई कोठी नहीं है, फिर भी मुझे भूमाफिया (Land mafia) घोषित किया जा रहा है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के वरिष्ठ नेता आजम खान (Azam Khan) शुक्रवार को लखनऊ पहुंचे और एक होटल में रुके। उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) समेत कुछ नेताओं से भी मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से उन्होंने बातचीत में कहा कि 50 साल की सियासत के बावजूद लखनऊ में मेरी कोई कोठी नहीं है, फिर भी मुझे भूमाफिया (Land mafia) घोषित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के कट्टा वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि हमारे यहां तो कट्टे बेचने वाले का बेटा विधायक बना और उसे कमांडो मिले हैं।

पढ़ें :- अखिलेश यादव ने आजम खान से मुलाकात के बाद किया सोशल मीडिया पोस्ट- न जाने कितनी यादें संग ले आए,जब वो आज हमारे घर पर आए...

पढ़ें :- 150th Anniversary of Vande Mataram : सीएम योगी, बोले -'वंदे मातरम्' भारत की भक्ति और शक्ति की है सामूहिक शाश्वत अभिव्यक्ति

हैदर अब्बास की लिखी पुस्तक ‘सीतापुर की जेल डायरी’ का किया विमोचन 

आजम खान के लखनऊ आने का कार्यक्रम काफी गुप्त रखा गया। इसकी जानकारी किसी को नहीं दी गई। वह लखनऊ के एक होटल में रुके। वहां राजनेताओं खासकर सपाइयों के आने-जाने पर सरगर्मी बढ़ी और लोगों को इसकी जानकारी हुई। उनसे मुलाकात करने वालों में पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा और मुख्तार अंसारी के बड़े भाई पूर्व विधायक सिबगतुल्लाह को वहां देखा गया। वहीं, आजम खान ने हैदर अब्बास की लिखी पुस्तक ‘सीतापुर की जेल डायरी’ का विमोचन किया।

50 साल की सियासत के बावजूद लखनऊ में मेरी कोई कोठी नहीं, सरकार कहती है मैं भूमाफिया हूं 

उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मैं भूमाफिया होता तो लखनऊ में मेरे पास भी कोठी होती। रामपुर में जहां रहता हूं बारिश में पानी भर जाता है। तंज करते हुए कहा कि सवाल मत पूछिये उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था बेहतर है। उन्होंने कहा कि बिहार में आज भी जंगलराज है। इसके चलते वे वहां चुनाव प्रचार करने नहीं गए। जानवरों से लड़ने और जिनके पास सक्षम हथियार हैं, वही लोग वहां गए। उनके पास कोई सुरक्षा नहीं है। इसलिए वह उस जंगल तक नहीं गए।

प्रधानमंत्री के बिहार में कट्टे को लेकर दिए बयान पर कहा कि अगर जानकारी है, तो बताएं कि कितने बरस कट्टा बिका?

पढ़ें :- आजम खान जब अचानक अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे उनके आवास पर, बढ़ीं राजनीतिक सरगर्मियां

उन्होंने कहा कि हम किसी राज्य को जंगल कहें यह तौहीन है। ऐसे अल्फाज के लिए जम्हूरियत में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री के बिहार में कट्टे को लेकर दिए बयान पर कहा कि अगर जानकारी है, तो बताएं कि कितने बरस कट्टा बिका? हमारे यहां तो कट्टा बेचने वाले का बेटा विधायक हो गया। उसे केंद्र सरकार के गार्ड मिले हुए हैं। वर्ष 1975 में जो कट्टे के ड्रम के साथ गिरफ्तार हुआ, वह खुद विधायक बना और उसका बेटा आज विधायक है।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

VIDEO- आजम खान ने पीएम मोदी के कट्टा वाले बयान पर कसा तंज, बोले- हमारे यहां तो कट्टे बेचने वाले का बेटा विधायक बना और उसे मिले हैं कमांडो

VIDEO- आजम खान ने पीएम मोदी के कट्टा वाले बयान पर कसा...

Moradabad : यूट्यूबर की पत्नी पर सास का आरोप, बोली 'विदेशी बहू अंग्रेजी में गालियां ........

Moradabad : यूट्यूबर की पत्नी पर सास का आरोप, बोली 'विदेशी बहू...

अखिलेश यादव ने आजम खान से मुलाकात के बाद किया सोशल मीडिया पोस्ट- न जाने कितनी यादें संग ले आए,जब वो आज हमारे घर पर आए...

अखिलेश यादव ने आजम खान से मुलाकात के बाद किया सोशल मीडिया...

150th Anniversary of Vande Mataram : सीएम योगी, बोले -'वंदे मातरम्' भारत की भक्ति और शक्ति की है सामूहिक शाश्वत अभिव्यक्ति

150th Anniversary of Vande Mataram : सीएम योगी, बोले -'वंदे मातरम्' भारत...

आजम खान जब अचानक अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे उनके आवास पर, बढ़ीं राजनीतिक सरगर्मियां

आजम खान जब अचानक अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे उनके आवास पर,...

चार दोस्त मेला देखने गए उन्नाव, हादसे में तीन की मौत एक घायल, एक युवक की छह दिन बाद थी शादी

चार दोस्त मेला देखने गए उन्नाव, हादसे में तीन की मौत एक...