  1. हिन्दी समाचार
  2. फूड
  3. Bajra Roti Benefits : बाजरे की रोटी वेट लॉस में मददगार,ये बीमारी होती है ठीक

Bajra Roti Benefits : बाजरे की रोटी वेट लॉस में मददगार,ये बीमारी होती है ठीक

ठंड़ का मौसम आते ही बाजरे का सेवन बढ़ जाता है। बाजरा सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। बाजरे में पाए जानें वाले पाष्टिक तत्व वेट लॉस में मदद करते है। Bajra Roti Benefits: Bajra roti helps in weight loss, it cures this disease

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Bajra Roti Benefits : बाजरे की रोटी वेट लॉस में मददगार,ये बीमारी होती है ठीक

Bajra Roti Benefits : बाजरे की रोटी वेट लॉस में मददगार,ये बीमारी...

Benefits Of Hing In Dal : दाल में हींग का तड़का लगाने से बढ़ जाता है स्वाद , जानें इसके फायदे

Benefits Of Hing In Dal : दाल में हींग का तड़का लगाने...

Breast Milk : मां के दूध में निकला कैंसर वाला जहर, बिहार के इन 6 जिलों के नौनिहालों की जान पर आफत

Breast Milk : मां के दूध में निकला कैंसर वाला जहर, बिहार...

Coock Tips : हेल्दी डाइट के लिए परफेक्ट, आज ही बनाएं सोया चंक्स की टेस्टी सब्जी

Coock Tips : हेल्दी डाइट के लिए परफेक्ट, आज ही बनाएं सोया...

coock and healthcare : वजन घटाने के लिए कैसे बनाएं हल्दी वाला दूध?, यहां जाने अनेक राज

coock and healthcare : वजन घटाने के लिए कैसे बनाएं हल्दी वाला...

Bhutanese Delicious cuisine : भूटान के खान-पान में  ये पकवान हैं देश की शान , यहां के व्यंजनों में स्वाद का जादू

Bhutanese Delicious cuisine : भूटान के खान-पान में  ये पकवान हैं देश...