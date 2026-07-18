रोहित शर्मा के संन्यास पर BCCI ने तोड़ी चुप्पी, कहा- लॉर्ड्स वनडे आखिरी मैच नहीं, खेलना जारी रखेंगे

Cricket updates: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा के वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की अटकलों पर आखिरकार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। बोर्ड सचिव देवजीत सैकिया ने स्पष्ट कहा है कि इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेला जाने वाला तीसरा वनडे रोहित का आखिरी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला नहीं होगा। उन्होंने कहा कि रोहित फिलहाल भारतीय टीम की योजनाओं का हिस्सा हैं और आगे भी देश के लिए खेलते रहेंगे। पीटीआई से बातचीत में सैकिया ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन इनमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बोर्ड के स्तर पर रोहित के संन्यास को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है और रविवार का मुकाबला उनके करियर का आखिरी मैच नहीं है।

रिपोर्ट के बाद तेज हुई थीं चर्चाएं

दरअसल इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स वनडे रोहित शर्मा का आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच हो सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि चयनकर्ताओं ने उन्हें संकेत दे दिया है कि 2027 वनडे विश्व कप की तैयारियों में उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि BCCI के ताजा बयान के बाद इन अटकलों पर विराम लग गया है।

खराब फॉर्म बनी चर्चा की वजह

इंग्लैंड दौरे पर शुरुआती दो वनडे मुकाबलों में रोहित शर्मा बड़ी पारी नहीं खेल सके। उन्होंने पहले मैच में 11 और दूसरे मैच में 26 रन बनाए। इसी प्रदर्शन के बाद उनके भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं। साथ ही यह भी कहा जाने लगा कि चयनकर्ता अब युवा खिलाड़ियों को ज्यादा मौके देना चाहते हैं।

युवा खिलाड़ियों को मौका देने की बात भी आई सामने

कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि चयन समिति आने वाले वर्षों को ध्यान में रखते हुए यशस्वी जायसवाल जैसे युवा खिलाड़ियों को वनडे टीम में अधिक अवसर देने की तैयारी कर रही है। हालांकि बोर्ड की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

पहले ही दो फॉर्मेट को कह चुके हैं अलविदा

रोहित शर्मा पहले ही टी-20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। ऐसे में यह माना जाने लगा था कि वह जल्द ही वनडे क्रिकेट को भी अलविदा कह सकते हैं। लेकिन BCCI के ताजा बयान से साफ हो गया है कि फिलहाल ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने 2023 वनडे विश्व कप के फाइनल तक का सफर तय किया। इसके बाद टीम ने 2024 टी-20 विश्व कप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े खिताब भी अपने नाम किए। ऐसे में बोर्ड ने फिलहाल उनके भविष्य को लेकर उठ रही सभी अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है।