पंत की चोट से BCCI ने लिया बड़ा सबक, घरेलू क्रिकेट के लिए लाया नया रिप्लेसमेंट नियम

BCCI Serious Injury Replacement Rule: बीसीसीआई ने आगामी घरेलू सत्र के लिए खेल परिस्थितियों में संशोधन करते हुए बहु-दिवसीय क्रिकेट में चोटिल खिलाड़ियों के रिप्लेसमेंट की अनुमति दे दी है। यह विचार हाल ही में इंग्लैंड में हुई एंडरसन-तेंदुलकर सीरीज के बाद से चर्चा में है। चौथे टेस्ट में पैर में फ्रैक्चर के बाद पंत को और कंधे की हड्डी उखड़ने के बाद वोक्स को पांचवें टेस्ट में घायल होते हुए बल्लेबाजी के लिए उतरना पड़ा था। जिसके बाद प्रतिस्थापन नियम की मांग की गई, जिसे अभी भी आईसीसी की ओर से अनुमोदित किया जाना है।

बीसीसीआई ने बहु-दिवसीय क्रिकेट के 2025-26 सीज़न के लिए खेल की परिस्थितियों में एक नए उप-शीर्षक ‘गंभीर चोट प्रतिस्थापन’ के तहत यह नियम लागू किया है। इसमें कहा गया है कि समान प्रतिस्थापन, जो कुछ हद तक कन्कशन सब्स्टीट्यूट नियमों जैसा ही है, की अनुमति होगी। कुछ अन्य नियमों में भी बदलाव किए गए हैं – जानबूझकर कम रन बनाने और रिटायर होने वाले बल्लेबाज़ (जिनका उल्लेख नीचे किया गया है) पर, लेकिन गंभीर चोट प्रतिस्थापन आगामी घरेलू सीज़न के लिए खेल की परिस्थितियों का एक परिचय है।

खेल परिस्थितियों से संबंधित नए नियम में कहा गया है, “यदि किसी खिलाड़ी को संबंधित मैच के दौरान गंभीर चोट लगती है, तो निम्नलिखित परिस्थितियों में गंभीर चोट प्रतिस्थापन की अनुमति दी जा सकती है।” “गंभीर चोट खेल के दौरान और खंड में वर्णित खेल क्षेत्र के भीतर लगी होनी चाहिए।” अहमदाबाद में चल रहे अंपायरों के सेमिनार में अंपायरों को खेल की नवीनतम परिस्थितियों के बारे में बताया गया।

बीसीसीआई ने कहा कि सफ़ेद गेंद वाले क्रिकेट – सैयद मुश्ताक अली या विजय हज़ारे टूर्नामेंट – में इस तरह के किसी भी प्रतिस्थापन की अनुमति नहीं होगी। यह अभी तय नहीं है कि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के अगले सीज़न में इस नियम को अनुमति दी जाएगी या नहीं, लेकिन सीके नायडू ट्रॉफी के लिए बहु-दिवसीय अंडर-19 टूर्नामेंट में यह नियम लागू रहेगा।

बीसीसीआई ने चोट के कारण प्रतिस्थापन की प्रक्रिया को विस्तार से बताया है और कहा है कि मैच रेफरी अंतिम प्राधिकारी होगा जो डॉक्टर और मैदान पर मौजूद रिप्लेसमेंट से परामर्श करने के बाद चोट की सीमा और गंभीरता के बारे में निर्णय लेगा।

