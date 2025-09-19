सावधान बम से उड़ा दिया जाएगा बॉम्बे हाईकोर्ट, मिली धमकी

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। उच्च न्यायालय को ईमेल पर यह धमकी दी गई है। सूचना मिलते ही न्यायालय परिसर में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना तत्काल मुंबई पुलिस और बम स्क्वायड को दी गई। सूचना मिलते ही बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचा और न्यायालय परिसर की पूरी तरह से जांच की। मुंबई पुलिस के अनुसार, जांच के दौरान रेस्क्यू टीमों को कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। फिलहाल टीमें और अधिक गहराई से पूरे न्यायालय परिसर की तलाशी ले रही है।

बता दे कि पिछले शुक्रवार को भी बॉम्बे हाइकोर्ट को ऐसा ही एक धमकी भरा ईमेल आया था। वहीं इस शुक्रवार भी न्यायालय परिसर में हड़कंप मच गया था। फिर से बॉम्बे हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। यह धमकी ईमेल के जरिए दी गई है। बीते सप्ताह दिल्ली और बॉम्बे दोनों ही हाईकोर्ट को धमकी भरे ईमेल भेजे गए थे। हालांकि जांच के दौरान दोनों ही न्यायालयों में कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई थी। पिछले शुक्रवार दोपहर के समय दिल्ली हाई कोर्ट को विदिया नाम से एक ईमेल मिला आया था। इसमें दावा किया गया था कि दिल्ली हाईकोर्ट के जज का चेंबर जल्द ही उड़ा दिया जाएगा। साथ ही इस ईमेल में यह भी कहा गया था कि दिल्ली हाई कोर्ट के बाद ही पटना में 1998 के कोयंबटूर धमाकों जैसे भयंकर धमाके किए जाएंगे। बम धमाकों के साथ साथ इस ईमेल में उदयनिधि स्टालिन के बेटे इनबानिथी पर तेजाब फेंकने की धमकी भी दी गई थी।