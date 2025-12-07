  1. हिन्दी समाचार
Bigg Boss Season 19 Winner : होस्ट सलमान खान आज रात विनर अनाउंस करने के लिए पूरी तरह हैं तैयार

बिग बॉस सीजन 19 का ग्रैंड फिनाले रात 9 बजे से JioHotstar पर लाइव स्ट्रीम होगा। वहीं, टीवी दर्शक इसे कलर्स टीवी पर रात 10:30 बजे से देख सकते हैं। बिग बॉस सीजन 18 के विजेता करण वीर मेहरा ने एक्स पर पोस्ट किया कि शुभकामनाएं, आज रात सबसे अच्छा पुरुष/महिला जीतें, बीबी 19 के समापन की प्रतीक्षा कर रहा हूं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

बिग बॉस 13 फेम शहनाज़ गिल, जिनके भाई शहबाज़ बदेशा ने बिग बॉस 19 में हिस्सा लिया था, अरमान मलिक को सपोर्ट कर रही हैं। उन्होंने शनिवार को ट्वीट किया कि आइए ट्रॉफी का घर में स्वागत करें। आपका वोट @AmaalMallik को जिता सकता है। वोट करें, वोट करें, वोट करें।

रिपोर्ट्स की मानें तो बिग बॉस सीजन 19 का विनर 50 लाख रुपये की मोटी रकम घर ले जाएगा।

नेहल चुडासमा ने फरहाना भट्ट को किया सपोर्ट 
ग्रैंड फिनाले से कुछ घंटे पहले, बिग बॉस 19 की एक्स कंटेस्टेंट नेहल चुडासमा ने फरहाना भट्ट को अपना सपोर्ट दिया। अपने बुरे अतीत को पीछे छोड़कर, नेहल अब चाहती हैं कि वह रियलिटी शो जीतें। पैपराज़ी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह फरहाना भट्ट का सीज़न है, वही विनर बनेंगी। उन्होंने शो में सबसे ज़्यादा योगदान दिया है, चाहे वह लड़ाई हो, एंटरटेनमेंट हो या लोगों को हंसाना हो।
बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे अपनी फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ को प्रमोट करने के लिए सलमान खान के साथ बिग बॉस 19 के फिनाले स्टेज पर शामिल होंगे।
शिल्पा शिरोडकर ने प्रणित मोरे का सपोर्ट किया
बिग बॉस सीजन 19 के ग्रैंड फिनाले से एक दिन पहले, शिल्पा शिरोडकर, जो बिग बॉस 18 की कंटेस्टेंट थीं, ने फाइनलिस्ट प्रणित मोरे को अपना सपोर्ट देने के लिए X का सहारा लिया। उनकी पोस्ट में लिखा था, “ठीक है, देखो, मुझे पता है कि हर किसी के अपने पसंदीदा होते हैं, लेकिन मेरे लिए, केवल एक ही चॉइस है @Rj_pranit। मुझे सच में लगता है कि वह अकेले ऐसे हैं जिन्होंने दिखावा नहीं किया, वह बस असली थे। हम सभी ऐसे लोगों से जुड़ते हैं जो बिना किसी शर्म के खुद जैसे होते हैं, और वह बिल्कुल वैसे ही हैं। एक सच्चे हीरो। अगर आपने भी ऐसा देखा है, तो प्लीज़ मेरे साथ खड़े हों और अभी प्रणित को वोट दें। आइए इस तरह की ईमानदारी का जश्न मनाएं। आइए उन्हें जिताएं bb19 voteforpranit।”

