Bihar Election 2025 : राहुल गांधी , बोले-‘मेड इन बिहार बनाना है मेरा सपना’, पीएम मोदी को गरीबों की तकलीफ से नहीं कोई मतलब

दरभंगा। दरभगा चुनाव प्रचार करने पहुंचे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि महागठबंधन की सरकार हर धर्म, हर जाति की सरकार होगी। हमारी सरकार बिहार को विकास की पटरी पर लाएगी। इसमें हर वर्ग के लिए जगह होगी और सभी का सम्मान होगा। हमने अतिपिछड़ा वर्ग के लिए एक ‘स्पेशल मेनिफेस्टो’ बनाया है, जिसे हम लागू करेंगे।

ट्रंप ने 50 बार कहा कि उसने नरेंद्र मोदी को डराकर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ रुकवाया , लेकिन मोदी जी के मुंह से ‘चूं’ तक नहीं निकला

राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ट्रंप से डरते हैं। ट्रंप ने 50 बार कहा कि उसने नरेंद्र मोदी को डराकर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ रुकवाया है, लेकिन मोदी जी के मुंह से ‘चूं’ तक नहीं निकला। ट्रंप हर दिन, अलग-अलग देशों में जाकर नरेंद्र मोदी का अपमान कर रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक बार नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। नरेंद्र मोदी में कुछ कहने का दम ही नहीं है। ऐसा आदमी बिहार में कभी विकास नहीं ला सकता। 1971 की लड़ाई में इंदिरा गांधी जी ने अमेरिका के राष्ट्रपति से साफ कह दिया था। हम आपसे नहीं डरते- प्रधानमंत्री ऐसे होते हैं।

1 रुपए में बिहार की जमीन और धारावी की जमीन अडानी को दे दी

राहुल गांधी ने कहा कि अंबानी की शादी में नरेंद्र मोदी गए, लेकिन मैं नहीं गया। क्योंकि नरेंद्र मोदी, अडानी-अंबानी के औजार हैं। आप ये मत सोचिए कि वो आपके चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी इन लोगों के लिए रास्ता खोलते हैं। नोटबंदी की , गलत GST लागू की और 1 रुपए में बिहार की जमीन और धारावी की जमीन अडानी को दे दी।

जब किसान के बच्चों को कारखाना खोलना होता है, तो अमित शाह कहते हैं कि बिहार में जमीन नहीं है

राहुल गांधी ने कहा कि जब अडानी-अंबानी को जमीन चाहिए होती है, सरकार को जमीन मिल जाती है।लेकिन जब किसान के बच्चों को कारखाना खोलना होता है, तो अमित शाह कहते हैं- बिहार में जमीन नहीं है। मोदी जी वोट के लिए स्टेज पर आकर डांस भी कर लेंगे। आप जो कहेंगे, वो करेंगे… लेकिन चुनाव से पहले। चुनाव के बाद मोदी जी अंबानी की शादी में दिखाई देंगे, सूट-बूट वालों के साथ दिखाई देंगे। किसानों और मजदूरों के साथ नहीं दिखाई देंगे।

हम ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं, जहां किसी बिहारी भाई को पढ़ाई, कमाई, दवाई के लिए बाहर न जाना पड़े : तेजस्वी यादव

बिहार में 20 साल से नीतीश जी की सरकार है और केंद्र में 11 साल से नरेंद्र मोदी हैं। उसके बाद भी मधुबनी और दरभंगा में तीन चीनी मिलों को बंद कर दिया गया। मुझे जैसे ही मौका मिलेगा- मैं चीनी मिल चालू कराऊंगा। हम ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं- जहां किसी बिहारी भाई को पढ़ाई, कमाई, दवाई… pic.twitter.com/SJ6E2s4Rig — Congress (@INCIndia) October 29, 2025

