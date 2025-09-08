बिहार चुनाव- प्रशांत किशोर ने खेला बड़ा दाव, 60 वर्ष अधिक उम्र वालों की मिलेगी प्रतिमाह पेंशन

पटना। बिहार चुनाव से पहले पूरे देश में धमाशान मचा हुआ है। एसआईआर को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार और बिहार सरकार को लोकसभा से लेकर विधानसभा तक घेर रही है। लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बिहार में रैली निकाल कर हवां का रुख बदल दिया है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार भी सत्ता में वापस आने के लिए लगातार कई योजनाएं ला रहे। वहीं इस बार प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे है। उन्होने अपने चुनावी वादे में कहा है कि उनकी सरकार आने पर 60 वर्ष से अधिक उम्र वालों को दो हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी।

जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पिछले तीन साल से बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रह है। तीन साल से वह बिहार की हर विधानसभा सीट पर जा रहे है और जनता के बीच अपनी बात रख रहे है। सोमवार को उन्होने पूर्णिया में जनसभा की, जिसमें उन्होने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है। उन्होने कहा कि लोग कह रहे है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना देख कर वोट किया था, लेकिन अब उनके बच्चों का ही सीना 15 इंच का हो गया है। उन्होने कहा कि किसी भी नेता को आपके बच्चों की चिंता नहीं है। प्रशांत ने कहा कि बिहार की जनता से वोट और पैसा लेकर प्रधानमंत्री अपने गृह राज्य में फैक्ट्री खुलवा रहे है और हमारे राज्य के बच्चे उन्ही फैक्टी में दस से 12 हजार की नौकरी कर रहे है। इस बार वोट करने से पहले किसी नेता का चेहरा मत देखिएगा, अपने बच्चों का चेहरा देख कर ही वोट करें। उन्होने कहा कि हमारी सरकार आने पर राज्य के सभी 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले पुरूष और महिलाओं को दो हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। साथ ही बिहार में फैक्ट्रियां भी लगवा कर दिया जाएगा। फैक्ट्रियां लगने से दूसरे राज्य में नौकरी करने गए हमारे बच्चे वापस अपने घर आ सकेंगे।