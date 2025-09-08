  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. बिहार चुनाव- प्रशांत किशोर ने खेला बड़ा दाव, 60 वर्ष अधिक उम्र वालों की मिलेगी प्रतिमाह पेंशन

बिहार चुनाव- प्रशांत किशोर ने खेला बड़ा दाव, 60 वर्ष अधिक उम्र वालों की मिलेगी प्रतिमाह पेंशन

बिहार चुनाव से पहले पूरे देश में धमाशान मचा हुआ है। एसआईआर को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार और बिहार सरकार को लोकसभा से लेकर विधानसभा तक घेर रही है। लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बिहार में रैली निकाल कर हवां का रुख बदल दिया है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार भी सत्ता में वापस आने के लिए लगातार कई योजनाएं ला रहे। वहीं इस बार प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे है।

By Satish Singh 
Updated Date

पटना। बिहार चुनाव से पहले पूरे देश में धमाशान मचा हुआ है। एसआईआर को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार और बिहार सरकार को लोकसभा से लेकर विधानसभा तक घेर रही है। लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बिहार में रैली निकाल कर हवां का रुख बदल दिया है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार भी सत्ता में वापस आने के लिए लगातार कई योजनाएं ला रहे। वहीं इस बार प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे है। उन्होने अपने चुनावी वादे में कहा है कि उनकी सरकार आने पर 60 वर्ष से अधिक उम्र वालों को दो हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी।

पढ़ें :- कांग्रेस सांसद ने युवक के कंधे पर बैठ कर किया बाढ़ का निरीक्षण- देखे वीडियो

जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पिछले तीन साल से बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रह है। तीन साल से वह बिहार की हर विधानसभा सीट पर जा रहे है और जनता के बीच अपनी बात रख रहे है। सोमवार को उन्होने पूर्णिया में जनसभा की, जिसमें उन्होने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है। उन्होने कहा कि लोग कह रहे है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना देख कर वोट किया था, लेकिन अब उनके बच्चों का ही सीना 15 इंच का हो गया है। उन्होने कहा कि किसी भी नेता को आपके बच्चों की चिंता नहीं है। प्रशांत ने कहा कि बिहार की जनता से वोट और पैसा लेकर प्रधानमंत्री अपने गृह राज्य में फैक्ट्री खुलवा रहे है और हमारे राज्य के बच्चे उन्ही फैक्टी में दस से 12 हजार की नौकरी कर रहे है। इस बार वोट करने से पहले किसी नेता का चेहरा मत देखिएगा, अपने बच्चों का चेहरा देख कर ही वोट करें। उन्होने कहा कि हमारी सरकार आने पर राज्य के सभी 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले पुरूष और महिलाओं को दो हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। साथ ही बिहार में फैक्ट्रियां भी लगवा कर दिया जाएगा। फैक्ट्रियां लगने से दूसरे राज्य में नौकरी करने गए हमारे बच्चे वापस अपने घर आ सकेंगे।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

बिहार चुनाव- प्रशांत किशोर ने खेला बड़ा दाव, 60 वर्ष अधिक उम्र वालों की मिलेगी प्रतिमाह पेंशन

बिहार चुनाव- प्रशांत किशोर ने खेला बड़ा दाव, 60 वर्ष अधिक उम्र...

Kulgam Encounter : सुरक्षा बलों ने लश्कर के टॉप कमांडर रहमान भाई को किया ढेर, आतंकी नेटवर्क को बड़ा झटका

Kulgam Encounter : सुरक्षा बलों ने लश्कर के टॉप कमांडर रहमान भाई...

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का विवादित बयान, बोले- धीरेंद्र शास्त्री हजरत-ए-आदम की औलाद

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का विवादित बयान, बोले- धीरेंद्र शास्त्री हजरत-ए-आदम की औलाद

उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्षी उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी का सांसदों को भावुक संदेश, बोले-'लोकतंत्र की रक्षा के लिए खड़ा हूं, यह देश की लड़ाई'

उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्षी उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी का सांसदों को भावुक...

उपराष्ट्रपति के चुनाव में दो पार्टिंया नहीं करेंगी वोट

उपराष्ट्रपति के चुनाव में दो पार्टिंया नहीं करेंगी वोट

हमास को मिली इजरायल की फाइनल वॉर्निंग, नही किया आतंकियों ने सरेंडर तो आएगा बड़ा तूफान

हमास को मिली इजरायल की फाइनल वॉर्निंग, नही किया आतंकियों ने सरेंडर...