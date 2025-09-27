  1. हिन्दी समाचार
  3. BSNL 4G Launch in All India: पीएम मोदी ने पूरे देश में बीएसएनएल 4जी सर्विस को किया लॉन्च, कंपनी लगाएगी 97,500 नए टावर

BSNL 4G Launch in All India: लंबे इंतजार के बाद देश की सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल की 4जी सर्विस पूरे देश में लॉन्च हो गयी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने  ओडिशा के झारसुगुड़ा से बीएसएनएल की 4जी सर्विस को लॉन्च किया है। कंपनी आने वाले दिनों में 97,500 और नए मोबाइल टावर लगाएगी ताकि यूजर्स को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके।

By Abhimanyu 
Updated Date

दरअसल, बीएसएनएल की 4जी सर्विस भारत के कुछ टेलीकॉम सर्किल में ही लॉन्च हुई थी। लेकिन, अब इसे एक साथ 98 हजार साइट पर रोल आउट किया गया है। ओडिशा में बीएसएनएल 4जी को पूरे भारत में लॉन्च करने के बाद पीएम मोदी ने कहा, ‘यह हमारे लिए गर्व की बात है कि बीएसएनएल ने अपने देश में ही पूर्णतः स्वदेशी 4G तकनीक विकसित की है। अपनी कड़ी मेहनत और विशेषज्ञता से बीएसएनएल ने इतिहास में एक नया अध्याय रच दिया है। मैं इस कार्य में लगे सभी लोगों को बधाई देता हूं। भारत दुनिया के उन पाँच देशों में शामिल है जिनके पास 4G सेवाएं शुरू करने के लिए पूर्णतः स्वदेशी तकनीक है।’

इससे पहले केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘भारत के दूरसंचार क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक क्षण में, और बीएसएनएल इंडिया के 25 गौरवशाली वर्षों का जश्न मनाते हुए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ओडिशा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, असम, गुजरात और बिहार में भारत के पूर्णतः स्वदेशी 4G स्टैक और 97,500 से अधिक स्वदेशी बीएसएनएल टावरों का उद्घाटन करेंगे। इससे देश भर में 100% 4G संतृप्ति सुनिश्चित होगी और प्रत्येक नागरिक के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी मज़बूत होगी। ये पहल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी छलांग का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो भारत को दूरसंचार के क्षेत्र में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करती हैं।’

