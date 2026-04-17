  1. हिन्दी समाचार
  2. फूड
  3. Chemically Ripened Mangoes :  आम के सीजन में ऐसे पहचानें ‘नकली’ आम , केमिकल से पके फल सेहत के लिए घातक

Chemically Ripened Mangoes :  आम के सीजन में ऐसे पहचानें ‘नकली’ आम , केमिकल से पके फल सेहत के लिए घातक

आम का सीजन आ गया है। बच्चे बूढ़े सभी आम के दीवाने है। जहां आम से बनी शिकंजी और चटनी गर्मी के सीजन की जान हैं वहीं पके आम का रस थाली की शोभा बढ़ती है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Chemically Ripened Mangoes :  आम का सीजन आ गया है। बच्चे बूढ़े सभी आम के दीवाने है। जहां आम से बनी शिकंजी और चटनी गर्मी के सीजन की जान हैं वहीं पके आम का रस थाली की शोभा बढ़ती है। लेकिन हाल के रिपोर्टों में रासायनिक रूप से पकाए गए आमों की उपस्थिति ने खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर चिंताएं उत्पन्न की हैं। हैदराबाद जैसे शहरों में अधिकारियों ने कृत्रिम पकाने वाले पदार्थों से उपचारित आमों की बड़ी मात्रा को जब्त किया है, जिससे उपभोक्ताओं को सतर्क रहने की आवश्यकता का संकेत मिलता है।

पढ़ें :- फलों को केमिकल से पकाना अब गैरकानूनी: FSSAI की सख्ती, कैल्शियम कार्बाइड पर पूरी तरह रोक

डॉक्टरों के अनुसार, रासायनिक और अन्य कृत्रिम पदार्थों से पकाए गए आमों का सेवन करने से गंभीर आंतों की समस्याएं हो सकती हैं, मुख्यतः आर्सेनिक और फॉस्फोरस जैसे अवशेषों के कारण।

केमिकल से पके आम क्या होते हैं?
रासायनिक रूप से पकाए गए आम, जिनमें अक्सर प्रतिबंधित कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, की पहचान एकसमान चमकदार पीले छिलके, मुलायम गूदे लेकिन सख्त लुगदी और हल्की रासायनिक गंध से होती है। ये कृत्रिम विधियाँ खतरनाक हैं और इनसे सिरदर्द, चक्कर आना और पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। यह पदार्थ एसीटिलीन गैस छोड़ता है, जो प्राकृतिक पकने की प्रक्रिया की नकल करता है लेकिन यह असुरक्षित हो सकता है।

कृत्रिम रूप से पकाए गए आम अक्सर पानीदार, फीके या खट्टे/चूने जैसे स्वाद वाले होते हैं, जबकि प्राकृतिक रूप से पकाए गए आम मीठे और रसदार होते हैं।

 

पढ़ें :- Summer and Smoothie : गर्मी के मौसम में शरीर को ताज़ा रखती है स्मूदी, विटामिन और पोषक तत्व से भरपूर

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Chemically Ripened Mangoes :  आम के सीजन में ऐसे पहचानें 'नकली' आम , केमिकल से पके फल सेहत के लिए घातक

Chemically Ripened Mangoes :  आम के सीजन में ऐसे पहचानें 'नकली' आम...

फलों को केमिकल से पकाना अब गैरकानूनी: FSSAI की सख्ती, कैल्शियम कार्बाइड पर पूरी तरह रोक

फलों को केमिकल से पकाना अब गैरकानूनी: FSSAI की सख्ती, कैल्शियम कार्बाइड...

Summer and Smoothie : गर्मी के मौसम में शरीर को ताज़ा रखती है स्मूदी, विटामिन और पोषक तत्व से भरपूर

Summer and Smoothie : गर्मी के मौसम में शरीर को ताज़ा रखती...

Raebareli News : तिलक समारोह में खाना खाने से 40 लोगों को हुई फूड पॉइजनिंग ,अस्पताल में भर्ती

Raebareli News : तिलक समारोह में खाना खाने से 40 लोगों को...

Curd at night :  आप भी खाते हैं रात में दही ?, तो अभी जान लें इसके फायदे और नुकसान

Curd at night :  आप भी खाते हैं रात में दही ?,...

Research : भोजन में साधारण बदलाव कर सप्लीमेंट विटामिन-डी की प्रभावशीलता को बहुत हद की जा सकती है वृद्धि

Research : भोजन में साधारण बदलाव कर सप्लीमेंट विटामिन-डी की प्रभावशीलता को...