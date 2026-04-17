Chemically Ripened Mangoes :  आम के सीजन में ऐसे पहचानें ‘नकली’ आम , केमिकल से पके फल सेहत के लिए घातक

Chemically Ripened Mangoes : आम का सीजन आ गया है। बच्चे बूढ़े सभी आम के दीवाने है। जहां आम से बनी शिकंजी और चटनी गर्मी के सीजन की जान हैं वहीं पके आम का रस थाली की शोभा बढ़ती है। लेकिन हाल के रिपोर्टों में रासायनिक रूप से पकाए गए आमों की उपस्थिति ने खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर चिंताएं उत्पन्न की हैं। हैदराबाद जैसे शहरों में अधिकारियों ने कृत्रिम पकाने वाले पदार्थों से उपचारित आमों की बड़ी मात्रा को जब्त किया है, जिससे उपभोक्ताओं को सतर्क रहने की आवश्यकता का संकेत मिलता है।

डॉक्टरों के अनुसार, रासायनिक और अन्य कृत्रिम पदार्थों से पकाए गए आमों का सेवन करने से गंभीर आंतों की समस्याएं हो सकती हैं, मुख्यतः आर्सेनिक और फॉस्फोरस जैसे अवशेषों के कारण।

केमिकल से पके आम क्या होते हैं?

रासायनिक रूप से पकाए गए आम, जिनमें अक्सर प्रतिबंधित कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, की पहचान एकसमान चमकदार पीले छिलके, मुलायम गूदे लेकिन सख्त लुगदी और हल्की रासायनिक गंध से होती है। ये कृत्रिम विधियाँ खतरनाक हैं और इनसे सिरदर्द, चक्कर आना और पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। यह पदार्थ एसीटिलीन गैस छोड़ता है, जो प्राकृतिक पकने की प्रक्रिया की नकल करता है लेकिन यह असुरक्षित हो सकता है।

कृत्रिम रूप से पकाए गए आम अक्सर पानीदार, फीके या खट्टे/चूने जैसे स्वाद वाले होते हैं, जबकि प्राकृतिक रूप से पकाए गए आम मीठे और रसदार होते हैं।