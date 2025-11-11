सीएम योगी का सख्त बयान, बोले- जो ‘वंदे मातरम्’ ना कहे वो देश का दुश्मन

  1. हिन्दी समाचार
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने मंगलवार को ज़ोर देकर कहा कि जो कोई भी वंदे मातरम का विरोध कर रहा है, वह वास्तव में भारत माता का विरोध कर रहा है। बाराबंकी में एक समारोह में आदित्यनाथ ने कहा कि यह वंदे मातरम किसी व्यक्ति, किसी जाति या किसी क्षेत्र के लिए नहीं है।

बाराबंकी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने मंगलवार को ज़ोर देकर कहा कि जो कोई भी वंदे मातरम का विरोध कर रहा है, वह वास्तव में भारत माता का विरोध कर रहा है। बाराबंकी में एक समारोह में आदित्यनाथ ने कहा कि यह वंदे मातरम किसी व्यक्ति, किसी जाति या किसी क्षेत्र के लिए नहीं है। यह किसी व्यक्ति को किसी विशेष पूजा पद्धति की ओर प्रवृत्त नहीं करता। यह वास्तव में भारत माता के प्रति श्रद्धा है। यह भारत माता के प्रति हमारी कृतज्ञता है।

इन चेहरों को पहचानो, जो शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन जब ‘वंदे मातरम्’ गान की बात होती है तो कहते हैं कि हम नहीं गाएंगे

सीएम योगी ने कहा कि इन चेहरों को पहचानो, जो शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन जब ‘वंदे मातरम्’ गान की बात होती है तो कहते हैं कि हम नहीं गाएंगे। आज भी कुछ लोग हैं, रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन ‘वंदे मातरम्’ नहीं गाएंगे, हम उनकी मंशा को समझें। जो लोग ‘वंदे मातरम्’ का विरोध कर रहे हैं, वे भारत माता का विरोध कर रहे हैं।हम जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए और कुछ भी योगदान देंगे तो राष्ट्र हमारे लिए प्रथम होगा।

राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता के मार्ग में हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी और मित्रता बाधा नहीं बननी चाहिए

उन्होंने आगे कहा कि यह हमारी आंतरिक भावनाओं को व्यक्त करता है। आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि यह सच है कि हमें देवी के तीन रूपों देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी और देवी दुर्गा की पूजा करके भारत और भारतीयता को आगे बढ़ाने की शक्ति मिली है। सीएम योगी ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता के मार्ग में हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी और मित्रता बाधा नहीं बननी चाहिए।

राष्ट्रीय एकता, केवल एक शब्द नहीं, हम सभी की आन, बान और शान है, हमारा अस्तित्व है, हमारा और आने वाली पीढ़ी का भविष्य है। लौह पुरुष, ‘भारत रत्न’ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती समारोह अभियान के अंतर्गत आज जनपद बाराबंकी की विकास यात्रा को गति देते हुए ₹1,734 करोड़ लागत की 254 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर विभिन्न लोक-कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक एवं प्रमाण-पत्र भी प्रदान किए। बाबा लोधेश्वर महादेव जी की पावन धरा को कोटि-कोटि नमन एवं सभी लाभार्थियों को हार्दिक बधाई।

