  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. आठ सांसदों के निलंबन पर मनोज झा, बोले- ‘सरकार ने किया आत्मघाती गोल’

आठ सांसदों के निलंबन पर मनोज झा, बोले- ‘सरकार ने किया आत्मघाती गोल’

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के राज्यसभा सांसद मनोज झा (Manoj Jha) ने लोकसभा में विपक्ष के आठ सदस्यों को शेष सत्र से सस्पेंड किए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि इस सरकार ने ऐसा करके आत्मघाती गोल कर लिया है। मनोज झा (Manoj Jha)  ने कहा कि उनके सलाहकार गलत हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के राज्यसभा सांसद मनोज झा (Manoj Jha) ने लोकसभा में विपक्ष के आठ सदस्यों को शेष सत्र से सस्पेंड किए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि इस सरकार ने ऐसा करके आत्मघाती गोल कर लिया है। मनोज झा (Manoj Jha)  ने कहा कि उनके सलाहकार गलत हैं। अब हर कोई किताब के बारे में जानता है, ये नहीं कि संसद कैसे चलती है?

पढ़ें :- ये ट्रेड डील देशवासियों के लिए ढेर सारा अवसर लाने वाला है...पीयूष गोयल बोले-राहुल गांधी अपनी नकारात्मक सोच से क्या चाहते हैं?

सरकार इतनी डरी हुई क्यों है? विकसित भारत में विपक्षी सांसदों को बोलने नहीं दे रही है

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन (Congress Rajya Sabha MP Ranjit Ranjan) ने राज्यसभा में कहा कि सरकार इतनी डरी हुई क्यों है? विकसित भारत में विपक्षी सांसदों को बोलने नहीं दे रही है। विपक्ष के आठ सांसदों को सस्पेंड कर दिया। उन्होंने पैर पसार रहे सूखे नशे का जिक्र करते हुए कहा कि इस पर कैसे आप नकेल कसेंगे? इसके लिए किसी प्लान की चर्चा राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं है।

सस्पेंड सांसद मणिक्कम टैगोर का ऐलान, बोले-‘अंदर नहीं जा सकते, लेकिन मकर द्वार पर देंगे धरना’

कांग्रेस के सस्पेंड सांसदों ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) के साथ संसद भवन के मकर द्वार पर प्रोटेस्ट किया। कांग्रेस सांसदों के प्रोटेस्ट में सपा और अन्य विपक्षी दलों के सांसद भी शामिल हुए। कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर भी उन आठ सांसदों में शामिल हैं, जिन्हें बाकी बचे बजट सत्र से सस्पेंड कर दिया गया है। मणिक्कम टैगोर ने सस्पेंड किए जाने के बाद कहा कि हम अंदर नहीं जा सकते, लेकिन प्रोटेस्ट करेंगे। हम सभी मकर द्वार पर कल प्रोटेस्ट करेंगे। हम बाहर बैठकर ही धरना देंगे।

पढ़ें :- लोकसभा स्पीकर पर पेपर उछालने वाले विपक्ष के 8 सांसद पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित, कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक स्थगित

ये सरकार शाखा चला रही है क्या?

उन्होंने कहा कि कल बोल रहे थे कि ऑथेंटिकेट नहीं है, जो राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  बोल रहे थे। कांग्रेस के सस्पेंड सांसद ने कहा कि आज राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ऑथेंटिकेट करके आए, तो आज उनको बोलने नहीं दिया गया। ये सरकार शाखा चला रही है क्या?

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

अब तो चुनाव आयोग को अपनी बिल्डिंग पर लगा लेना चाहिए बीजेपी का झंडा : अखिलेश यादव

अब तो चुनाव आयोग को अपनी बिल्डिंग पर लगा लेना चाहिए बीजेपी...

ममता बनर्जी का बड़ा एलान, बोलीं-तृणमूल कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में अकेले दम पर लड़ेगी विधानसभा चुनाव

ममता बनर्जी का बड़ा एलान, बोलीं-तृणमूल कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में अकेले...

आठ सांसदों के निलंबन पर मनोज झा, बोले- 'सरकार ने किया आत्मघाती गोल'

आठ सांसदों के निलंबन पर मनोज झा, बोले- 'सरकार ने किया आत्मघाती...

लोकसभा स्पीकर पर पेपर उछालने वाले विपक्ष के 8 सांसद पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित, कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक स्थगित

लोकसभा स्पीकर पर पेपर उछालने वाले विपक्ष के 8 सांसद पूरे बजट...

बीजेपी स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत का पढ़ाती है पाठ, अनुराग ठाकुर लुई विटॉन ब्रांड की 80 हजार बेल्ट पहने नजर आए,13 सेकंड के वीडियो ने खोली पोल

बीजेपी स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत का पढ़ाती है पाठ, अनुराग ठाकुर लुई...

राहुल गांधी को भारत-चीन सीमा विवाद पर बोलने से स्पीकर ने रोका, सदन में जोरदार हंगामा, सपा, TMC और अन्य विपक्षी सांसदों का बोलने से इनकार

राहुल गांधी को भारत-चीन सीमा विवाद पर बोलने से स्पीकर ने रोका,...