लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस लाई अविश्वास प्रस्ताव, 118 सांसदों ने किया साइन, सचिवालय को दिया नोटिस

नई दिल्ली। लोकसभा में जारी गतिरोध के बीच अब मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने स्पीकर ओम बिरला (Lok Sabha Speaker Om Birla) के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस (Congress) स्पीकर ओम बिरला (Speaker Om Birla) के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा के महासचिव को सौंप दिया है। इस नोटिस पर 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। वहीं टीएमसी (TMC) के सांसदों ने इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है। लोकसभा के महासचिव को सौंपे गए नोटिस के बाद ओम बिरला (Om Birla) ने खुद को सदन की कार्यवाही के संचालन से अलग कर लिया है और मंगलवार को वह सदन की कार्यवाही का संचालन करने आसन पर नहीं आए।

ऐसा चालू सत्र में पहली बार हुआ है, जब स्पीकर ने कार्यवाही शुरू कराने के लिए आसन पर आने से परहेज किया। चालू सत्र के दौरान गतिरोध के बावजूद हर रोज कार्यवाही शुरू कराने स्पीकर ओम बिरला खुद आसन पर आते रहे हैं। चालू सत्र के दौरान ऐसा पहली बार हुआ है, जब स्पीकर आसन पर नहीं आए और डिप्टी स्पीकर पैनल के किसी सदस्य ने दिन की कार्यवाही शुरू कराई।

इससे पहले, लोकसभा में गतिरोध खत्म करने की कोशिश में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू (Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju) ने सभी दलों के फ्लोर लीडर्स के साथ बैठक भी की। फ्लोर लीडर्स की बैठक में विपक्षी दलों के आठ सांसदों का निलंबन खत्म करने की शर्त पर गतिरोध खत्म करने के लिए तैयार होने की बात सामने आ रही है। गौरतलब है कि मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही जोरदार हंगामे के कारण पहले 12 और फिर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी।

इंडिया ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स की बैठक, संसद के लिए बनाई रणनीति

इंडिया ब्लॉक में शामिल दलों के फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई। इस बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने इस बैठक में संसद के चालू सत्र को लेकर रणनीति पर मंथन किया।