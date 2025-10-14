नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मंगलवार दोपहर को दिवंगत वरिष्ठ आईपीएस वाई पूरन कुमार (IPS Y Puran Kumar) के घर पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। दोपहर 12 बजे के करीब राहुल गांधी अफसर की पत्नी अमनीत कुमार से मुलाकात करने के बाद निकले मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि यह काफी बड़ी ट्रेजडी हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने व्यक्तिगत तौर पर कमिटमेंट दिया है कि निष्पक्ष जांच होगी, लेकिन अब तक तीन दिन बाद भी कमिटमेंट पूरा नहीं हो रहा है।

BJP-RSS की नफरत भरी और मनुवादी सोच ने समाज में ऐसा जहर घोल दिया है, जहां इंसानियत तोड़ रही है दम

राहुल गांधी ने कहा कि ऐसी घटनाएं देश और समाज पर कलंक हैं और इस बात का सबूत हैं कि आज वंचित वर्ग उम्मीद खोता जा रहा है। BJP-RSS की नफरत भरी और मनुवादी सोच ने समाज में ऐसा जहर घोल दिया है, जहां इंसानियत दम तोड़ रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, राहुल गांधी (Rahul Gandhi) सुबह-सुबह चंडीगढ़ एयरपोर्ट (Chandigarh Airport) पर पहुंचे, जहां हरियाणा विधानसभा (Haryana Assembly) में विपक्ष के नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा (Bhupinder Singh Hooda) और अन्य कांग्रेस नेताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वे सीधे वाई पूरन कुमार (Y Puran Kumar)के आवास पर गए, जहां आईएएस पत्नी अमनीत पूरन कुमार (IAS Wife Amneet Puran Kumar) और बेटी अमूल्या से करीब आधे घंटे तक बातचीत की। इससे पहले कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की तस्वीरें शेयर कीं और बताया कि वह चंडीगढ़ पहुंच गए हैं, जहां से वह दिवंगत आईपीएस वाई. पूरन कुमार (IPS Y Puran Kumar) के परिवार से मुलाकात करेंगे।

दरअसल, आईपीएस वाई. पूरन कुमार (IPS Y Puran Kumar) ने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ के सेक्टर-11 स्थित आवास के साउंडप्रूफ बेसमेंट में खुद को गोली मार ली थी। मौत से एक दिन पहले उन्होंने पत्नी अमनीत के नाम वसीयत और आठ पेज का सुसाइड नोट लिखा था। नोट में उन्होंने हरियाणा डीजीपी शत्रुजीत कपूर (Haryana DGP Shatrughan Kapoor) , रोहतक एसपी नरेंद्र बिजरनिया (Rohtak SP Narendra Bijarnia) समेत 13 अधिकारियों पर जातिगत उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना और करियर बर्बाद करने के गंभीर आरोप लगाए हैं।

दिवंगत आईपीएस (IPS) ने नोट में लिखा कि मैं अब और सहन नहीं कर सकता जो मुझे इस हालत में लाए, वे मेरी मौत के जिम्मेदार हैं। इस मामले में पूरन कुमार की पत्नी और आईएएस अधिकारी अमनीत पूरन कुमार ने चंडीगढ़ पुलिस (Chandigarh Police) को शिकायत दी, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही पीड़ित परिवार आरोपी अधिकारियों को FIR में नामजद करने और उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी और ऐसा न होने तक परिवार ने दिवंगत IPS पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है।