  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंच​कर IPS वाई पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात की, अर्पित की श्रद्धांजलि

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंच​कर IPS वाई पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात की, अर्पित की श्रद्धांजलि

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मंगलवार दोपहर को दिवंगत वरिष्ठ आईपीएस वाई पूरन कुमार (IPS Y Puran Kumar) के घर पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार, राहुल गांधी (Rahul Gandhi) सुबह-सुबह चंडीगढ़ एयरपोर्ट (Chandigarh Airport) पर पहुंचे, जहां हरियाणा विधानसभा (Haryana Assembly) में विपक्ष के नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा (Bhupinder Singh Hooda) और अन्य कांग्रेस नेताओं ने उनका स्वागत किया।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मंगलवार दोपहर को दिवंगत वरिष्ठ आईपीएस वाई पूरन कुमार (IPS Y Puran Kumar) के घर पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। दोपहर 12 बजे के करीब राहुल गांधी अफसर की पत्नी अमनीत कुमार से मुलाकात करने के बाद निकले मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि यह काफी बड़ी ट्रेजडी हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने व्यक्तिगत तौर पर कमिटमेंट दिया है कि निष्पक्ष जांच होगी, लेकिन अब तक तीन दिन बाद भी कमिटमेंट पूरा नहीं हो रहा है।

पढ़ें :- ADGP वाई पूरण कुमार की आत्महत्या मामले में हरियाणा की सैनी का बड़ा एक्शन, DGP समेत 15 अफसरों के खिलाफ FIR दर्ज

BJP-RSS की नफरत भरी और मनुवादी सोच ने समाज में ऐसा जहर घोल दिया है, जहां इंसानियत तोड़ रही है दम 

राहुल गांधी  ने कहा कि ऐसी घटनाएं देश और समाज पर कलंक हैं और इस बात का सबूत हैं कि आज वंचित वर्ग उम्मीद खोता जा रहा है। BJP-RSS की नफरत भरी और मनुवादी सोच ने समाज में ऐसा जहर घोल दिया है, जहां इंसानियत दम तोड़ रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, राहुल गांधी (Rahul Gandhi) सुबह-सुबह चंडीगढ़ एयरपोर्ट (Chandigarh Airport) पर पहुंचे, जहां हरियाणा विधानसभा (Haryana Assembly) में विपक्ष के नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा (Bhupinder Singh Hooda) और अन्य कांग्रेस नेताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वे सीधे वाई पूरन कुमार (Y Puran Kumar)के आवास पर गए, जहां आईएएस पत्नी अमनीत पूरन कुमार (IAS Wife Amneet Puran Kumar) और बेटी अमूल्या से करीब आधे घंटे तक बातचीत की। इससे पहले कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की तस्वीरें शेयर कीं और बताया कि वह चंडीगढ़ पहुंच गए हैं, जहां से वह दिवंगत आईपीएस वाई. पूरन कुमार (IPS Y Puran Kumar) के परिवार से मुलाकात करेंगे।

दरअसल, आईपीएस वाई. पूरन कुमार (IPS Y Puran Kumar) ने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ के सेक्टर-11 स्थित आवास के साउंडप्रूफ बेसमेंट में खुद को गोली मार ली थी। मौत से एक दिन पहले उन्होंने पत्नी अमनीत के नाम वसीयत और आठ पेज का सुसाइड नोट लिखा था। नोट में उन्होंने हरियाणा डीजीपी शत्रुजीत कपूर (Haryana DGP Shatrughan Kapoor) , रोहतक एसपी नरेंद्र बिजरनिया (Rohtak SP Narendra Bijarnia) समेत 13 अधिकारियों पर जातिगत उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना और करियर बर्बाद करने के गंभीर आरोप लगाए हैं।

पढ़ें :- उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राहुल गांधी और तेजस्वी पर लगाया बड़ा आरोप, जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष ने एक चरण में मतदान कराने की मांग

दिवंगत आईपीएस (IPS) ने नोट में लिखा कि मैं अब और सहन नहीं कर सकता जो मुझे इस हालत में लाए, वे मेरी मौत के जिम्मेदार हैं। इस मामले में पूरन कुमार की पत्नी और आईएएस अधिकारी अमनीत पूरन कुमार ने चंडीगढ़ पुलिस (Chandigarh Police) को शिकायत दी, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही पीड़ित परिवार आरोपी अधिकारियों को FIR में नामजद करने और उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी और ऐसा न होने तक परिवार ने दिवंगत IPS पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंच​कर IPS वाई पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात की, अर्पित की श्रद्धांजलि

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंच​कर IPS वाई पूरन कुमार के परिवार...

Gold Rate Today : चांदी 10,825 महंगी होकर 1.75 लाख पार पहुंची,सोना 2,630 रुपये बढ़कर 1.24 लाख पार हुआ

Gold Rate Today : चांदी 10,825 महंगी होकर 1.75 लाख पार पहुंची,सोना...

महागठबंधन में सीट बंटवारे का सस्पेंस खत्म! RJD-कांग्रेस की इस फॉर्मूले पर बनी बात, बस औपचारिक एलान बाकी

महागठबंधन में सीट बंटवारे का सस्पेंस खत्म! RJD-कांग्रेस की इस फॉर्मूले पर...

जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनाव में संख्या बल के आधार पर एक भी सीट जीतने की स्थिति में नहीं है भाजपा : सीएम उमर अब्दुल्ला

जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनाव में संख्या बल के आधार पर एक भी सीट...

करूर भगदड़ मामले की होगी जांच सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित

करूर भगदड़ मामले की होगी जांच सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज...

आजम खान को फिर Y कैटेगरी वापस मिली, जेल से बाहर आते ही योगी सरकार ने बहाल की सुरक्षा

आजम खान को फिर Y कैटेगरी वापस मिली, जेल से बाहर आते...