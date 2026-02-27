  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. क्रिकेटर रिंकू सिंह पर टूटा दुखों का पहाड़, पिता का कैंसर से जूझने के बाद निधन

क्रिकेटर रिंकू सिंह पर टूटा दुखों का पहाड़, पिता का कैंसर से जूझने के बाद निधन

Rinku Singh's father passes away : टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल क्रिकेटर रिंकू सिंह पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके पिता खानचंद सिंह का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। उन्हें स्टेज-4 लिवर कैंसर था। रिंकू सिंह के पिता ग्रेटर नोएडा के यथार्थ अस्पताल में भर्ती थे, जहां उन्होंने अंतिम सांसें लीं। 

By Abhimanyu 
Updated Date

Rinku Singh’s father passes away : टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल क्रिकेटर रिंकू सिंह पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके पिता खानचंद सिंह का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। उन्हें स्टेज-4 लिवर कैंसर था। रिंकू सिंह के पिता ग्रेटर नोएडा के यथार्थ अस्पताल में भर्ती थे, जहां उन्होंने अंतिम सांसें लीं।

पढ़ें :- BCCI चीफ मिथुन मन्हास और राजीव शुक्ला ने रिंकू सिंह के पिता के निधन पर जताया दुख

रिंकू सिंह के पिता खानचंद सिंह को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था। सिंह को स्टेज-4 कैंसर डिटेक्ट हुआ है। साथ ही उनको कुछ और गंभीर दिक्कतों के चलते वेंटिलेटर सपोर्ट पर भी रखा गया है। वहीं, जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच से ठीक पहले रिंकू को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच ही अपने पिता को देखने के लिए घर लौटना पड़ा था। हालांकि, वह 26 फरवरी को जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच से पहले भारतीय टीम में वापस आ गए थे।

पीटीआई के अनुसार, ग्रेटर नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल के स्पोक्सपर्सन डॉ. सुनील कुमार ने कहा कि खानचंद सिंह लिवर कैंसर से जूझ रहे थे। उन्होंने कहा, “पिछले कुछ दिनों में उनकी हालत काफी बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें 21 फरवरी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था और आज सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली।”

बता दें कि क्रिकेटर रिंकू सिंह का शुरुआती जीवन बेहद संघर्षपूर्ण रहा है। उनके पिता खानचंद यूपी के अलीगढ़ में गैस एजेंसी पर सिलिंडर डिलिवरी का काम करते थे। आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने अपने बेटे रिंकू के क्रिकेटर बनने के सपने को पूरा करने में सहयोग किया।

पढ़ें :- संजू सैमसन और अक्षर पटेल की वापसी! जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत प्लेइंग XI में दिखेंगे 2 बड़े बदलाव
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

BCCI चीफ मिथुन मन्हास और राजीव शुक्ला ने रिंकू सिंह के पिता के निधन पर जताया दुख

BCCI चीफ मिथुन मन्हास और राजीव शुक्ला ने रिंकू सिंह के पिता...

क्रिकेटर रिंकू सिंह पर टूटा दुखों का पहाड़, पिता का कैंसर से जूझने के बाद निधन

क्रिकेटर रिंकू सिंह पर टूटा दुखों का पहाड़, पिता का कैंसर से...

भारत ने जिम्बाब्वे को 72 रन से हराकर सेमीफाइनल की तरफ मजबूत से बढ़ाए कदम, अर्शदीप ने झटके तीन विकेट

भारत ने जिम्बाब्वे को 72 रन से हराकर सेमीफाइनल की तरफ मजबूत...

WI vs SA : भारत आज साउथ अफ्रीका की जीत की मांगेगा दुआएं, वेस्ट इंडीज जीती तो समझो खेल खत्म!

WI vs SA : भारत आज साउथ अफ्रीका की जीत की मांगेगा...

संजू सैमसन और अक्षर पटेल की वापसी! जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत प्लेइंग XI में दिखेंगे 2 बड़े बदलाव

संजू सैमसन और अक्षर पटेल की वापसी! जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत प्लेइंग...

IND vs ZIM Live : आज भारत और जिम्बाब्वे के बीच होगा करो या मरो का मुकाबला, जानें- कब, कहां देख पाएंगे लाइव

IND vs ZIM Live : आज भारत और जिम्बाब्वे के बीच होगा...