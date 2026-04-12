धोनी के बिना CSK की जीत बनी ‘दुर्लभ’: 16 साल बाद MS के बिना जीती चेन्नई, फिर सामने थी दिल्ली

IPL Updates: इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने एक ऐसा रिकॉर्ड तोड़ा है, जो अपने आप में बेहद खास और चौंकाने वाला है। टीम ने 16 साल लंबे इंतजार के बाद बिना एमएस धोनी के मैदान पर जीत दर्ज की है। हैरानी की बात ये है कि इस ऐतिहासिक जीत में एक बार फिर सामने वही टीम थी—दिल्ली कैपिटल्स। CSK के इतिहास में यह सिर्फ 9वां मौका था जब टीम बिना धोनी के मैदान पर उतरी। इन 9 मुकाबलों में से टीम को अब तक सिर्फ 2 मैचों में ही जीत मिली है। यानी धोनी की गैरमौजूदगी में टीम का जीत प्रतिशत बेहद कम रहा है, जो उनकी अहमियत को साफ दिखाता है।

16 साल बाद दोहराया इतिहास

CSK ने धोनी के बिना पहली जीत 19 मार्च 2010 को दर्ज की थी। उस समय भी सामने दिल्ली की टीम (तब दिल्ली डेयरडेविल्स) थी। इसके बाद टीम ने लगातार 7 मैच बिना धोनी के खेले, लेकिन सभी में हार का सामना करना पड़ा। अब 11 अप्रैल 2026 को आखिरकार CSK ने 16 साल बाद दूसरी जीत दर्ज की—और एक बार फिर सामने दिल्ली कैपिटल्स ही थी। यह संयोग इस जीत को और भी दिलचस्प बना देता है। बीच के सालों में हार का सिलसिला जारी रहा

धोनी की गैरमौजूदगी में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का प्रदर्शन लगातार कमजोर नजर आया। साल 2010 में टीम को पंजाब किंग्स और आरसीबी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2019 में भी हालात ज्यादा नहीं बदले और टीम सनराईजर हैदराबाद तथा मंबई इंडियन्स के खिलाफ मुकाबले गंवा बैठी। वहीं 2026 सीजन में भी बिना MS Dhoni के मैदान में उतरी CSK को राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स और आरसीबी के खिलाफ हार झेलनी पड़ी। इन लगातार नाकामियों ने साफ कर दिया कि धोनी की अनुपस्थिति टीम के संतुलन और आत्मविश्वास पर गहरा असर डालती है।

चोट के कारण बाहर हैं धोनी

MS Dhoni इस सीजन CSK का हिस्सा तो हैं, लेकिन चोट के चलते शुरुआती मुकाबलों से बाहर रहे। उन्हें 4 करोड़ रुपये में अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पर रिटेन किया गया था। फिलहाल वे करीब दो हफ्तों के लिए टीम से बाहर रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही मैदान पर वापसी करेंगे।

उनकी गैरमौजूदगी में टीम की विकेटकीपिंग जिम्मेदारी संजू सैम्सन संभाल रहे हैं। CSK की यह जीत जितनी खास है, उतनी ही यह भी दिखाती है कि धोनी टीम के लिए कितने जरूरी हैं। 16 साल में सिर्फ दो जीत—ये आंकड़ा खुद बताता है कि ‘कैप्टन कूल’ की मौजूदगी CSK के लिए कितना बड़ा फर्क पैदा करती है। कुल मिलाकर, यह जीत सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि एक लंबे इंतजार का अंत और धोनी की अहमियत का बड़ा सबूत है।