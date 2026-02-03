  1. हिन्दी समाचार
  3. CTET Exam 2026 : सीटेट परीक्षा की नई तारीखों का एलान, उम्मीदवारों की संख्या बढ़ने से दो दिवसीय होगा एग्जाम

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने CTET 2026 परीक्षा के लिए नई तारीखों का एलान किया है। यह परीक्षा 7 और 8 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। CTET 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या बढ़ने के कारण बोर्ड ने परीक्षा को दो दिनों में कराने का फैसला लिया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

CTET Exam 2026 : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने CTET 2026 परीक्षा के लिए नई तारीखों का एलान किया है। यह परीक्षा 7 और 8 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। CTET 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या बढ़ने के कारण बोर्ड ने परीक्षा को दो दिनों में कराने का फैसला लिया है। पहले यह परीक्षा केवल 8 फरवरी 2026 को होनी थी, लेकिन अब इसे दो दिन में आयोजित किया जाएगा।

