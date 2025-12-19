19 दिसम्बर 2025 का राशिफल : मंगल और सूर्य की युति से इन 5 राशियों को होगा तगड़ा धन-लाभ, जानें अपनी राशि का हाल?

  1. हिन्दी समाचार
Horoscope, 19 December 2025 : मंगल और सूर्य की युति धनु राशि में होने से कुजादित्य योग (Kujaditya Yoga) बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र (Astrology) में इसे प्रभावशाली राजयोग के समान माना गया है। यह योग व्यक्ति को राजसी सुख, मान-सम्मान और सफलता दिलाता है। ऐसे में धनु राशि पर इसका अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा।

Horoscope, 19 December 2025 : मंगल और सूर्य की युति धनु राशि में होने से कुजादित्य योग (Kujaditya Yoga) बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र (Astrology) में इसे प्रभावशाली राजयोग के समान माना गया है। यह योग व्यक्ति को राजसी सुख, मान-सम्मान और सफलता दिलाता है। ऐसे में धनु राशि पर इसका अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। इस योग से कर्क, सिंह, कन्या सहित कई राशियों को करियर में अपार सफलता मिलेगी और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। हालांकि, सूर्य और मंगल के प्रभाव के कारण कुछ राशियों को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। ऐसे में आइए जानते हैं आचार्य रत्नाकर तिवारी से शुक्रवार के दिन कुजादित्य योग (Kujaditya Yoga) का प्रभाव सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है?

मेष – धैर्य और संयम से काम लें। फैसले सोच-समझकर लें, वित्तीय मामलों में सतर्कता रखें। पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखें।

वृषभ – आज का दिन सकारात्मक रहेगा। नौकरी या व्यवसाय में नए अवसर मिल सकते हैं। घर-परिवार में मेल-जोल अच्छा रहेगा, आर्थिक लाभ के योग हैं।

मिथुन – आज नए अवसर मिलेंगे और सफलता मिल सकती है। छात्रों को अच्छा दिन मिल सकता है, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। यात्रा की योजना भी बन सकती है।

कर्क – आज का दिन भागदौड़ भरा रहेगा, चुनौतियाँ आएँगी लेकिन आप स्थिति संभाल लेंगे। अचानक धन लाभ भी संभव है। प्रेम जीवन में समय बिताने का मौका मिलेगा।

सिंह – आज का दिन सफल रहेगा। पुराने प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है। व्यापार में लाभ के संकेत हैं और परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा।

कन्या – आज मेहनत और लक्ष्य-उन्मुख रहने का दिन है। आज आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा।

तुला – आज रुके कार्य पूरे होंगे, प्रेम जीवन में खुशियाँ आएँगी। निवेश के लिए समय अनुकूल है। स्वास्थ्य पर थोड़ी सतर्कता रखें।

वृश्चिक – आज व्यस्तता रहेगी और नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो सकता है। कार्यस्थल पर प्रशंसा मिलेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

धनु – आज आनंदमय दिन है। यात्रा संभावना है, परिवार के साथ समय अच्छा रहेगा। वित्तीय मामलों में सतर्क रहें।

मकर – आज दिन मिश्रित परिणाम देगा। योजनाएँ धीमी गति से आगे बढ़ेंगी, लेकिन संयम से काम लें।

कुंभ – आज खुद को प्रेरित और प्रोत्साहित महसूस करेंगे। आज रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा और संगठन में भरोसा बढ़ेगा।

मीन – भावनात्मक बुद्धिमत्ता और महत्वाकांक्षा का मेल आपको आज लाभ दिला सकता है। प्रेम और करियर दोनों में प्रगति के संकेत हैं।

