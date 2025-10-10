विएना से दिल्‍ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट की दुबई में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। एयरलाइन ने एक बयान में बताया कि शुक्रवार को ऑस्ट्रिया के वियना से नई दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की एक उड़ान को संभावित तकनीकी खराबी के कारण दुबई डायवर्ट कर दिया गया। आवश्यक जाँच के लिए कुछ देर रुकने के बाद, उड़ान ने सुबह 8:45 बजे भारतीय समयानुसार दुबई हवाई अड्डे से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरी।

एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने कहा, “9 अक्टूबर को वियना से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाले विमान एआई-154 को तकनीकी खराबी (technical fault) के संदेह में दुबई की ओर मोड़ दिया गया। विमान दुबई में सुरक्षित उतर गया और उसकी आवश्यक जाँच की गई। सभी यात्रियों को देरी के बारे में सूचित किया गया, उन्हें जलपान उपलब्ध कराया गया और उड़ान भारतीय समयानुसार सुबह 8:45 बजे रवाना हुई।”

एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा, “अप्रत्याशित देरी के कारण हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। एयर इंडिया में यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।”