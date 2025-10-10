  1. हिन्दी समाचार
Delhi-bound Air India flight : दिल्‍ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट की दुबई में इमरजेंसी लैंडिंग , तकनीकी खराबी के चलते डायवर्ट किया गया

विएना से दिल्‍ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट की दुबई में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। एयरलाइन ने एक बयान में बताया कि शुक्रवार को ऑस्ट्रिया के वियना से नई दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की एक उड़ान को संभावित तकनीकी खराबी के कारण दुबई डायवर्ट कर दिया गया।

By अनूप कुमार 
Updated Date

