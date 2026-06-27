हार्दिक पांड्या ने गुपचुप तरीके से की दूसरी शादी? गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा की सिंदूर लगाए फोटो वायरल

Hardik Pandya and Mahika Sharma viral photo : भारतीय टीम के स्टार ऑल राउंडर हार्दिक पांड्या राष्ट्रीय टीम से भले ही बाहर चल रहे हों, लेकिन उनकी निजी लाइफ सुर्खियों में बनी हुई है। पांड्या की दूसरी शादी को लेकर अटकलें लग रही हैं। दरअसल, क्रिकेटर और उनकी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा की एक तस्वीर वायरल हुई है। इस तस्वीर में माहिका के माथे पर सिंदूर लगा हुआ है।

पहली पत्नी नताशा स्टेनकोविक से तलाक के बाद हार्दिक पांड्या और एक्ट्रेस माहिका शर्मा के बीच करीबियां देखने को मिली हैं। दोनों अक्सर एक-दूसरे के साथ की तस्वीरें शेयर करते हैं। माहिका स्टेडियम में हार्दिक पांड्या का हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचती रही हैं। यहां तक कि वह विदेशी दौरों पर भी पांड्या के साथ नजर आयीं हैं। जिससे दोनों के बीच रिश्ता जगजाहिर है। वहीं, नई तस्वीर दोनों की गुपचुप शादी की ओर इशारा कर रही है।

सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर में हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा एक बुजुर्ग महिला के साथ पोज देते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि तस्वीर में दिख रहीं बुजुर्ग महिला माहिका शर्मा की मां हैं। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि माहिका शर्मा के मांग में सिंदूर नजर आ रहा है। हार्दिक पांड्या भी माथे पर तिलक लगाए हुए हैं। जिसके बाद फैंस कयास लगा रहे हैं कि क्रिकेटर ने गुपचुप दूसरी शादी कर ली है।

हालांकि, हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा की ओर से उनकी शादी को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है। हम भी दोनों की शादी की पुष्टि नहीं करते हैं।