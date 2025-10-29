अमिताभ बच्चन के पैर छूने पर खालिस्तानी गैंग के रडार पर आए दिलजीत दोसांझ , मिली धमकी

मोस्ट फेमस सिंगर एंड एक्टर दिलजीत दोसांझ को खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) ने 1 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया में होने वाले कॉन्सर्ट को बंद करवाने की धमकी दी है। इस दिन को अकाल तख्त साहिब ने ‘सिख नरसंहार स्मरण दिवस’ घोषित किया है। बता दें कि कार्यवाई दिलजीत दोसांझ के अमिताभ बच्चन के पैर छूने के बाद की गई है। अमिताभ के गेम शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ सीजन 17 में दिलजीत दोसांझ ने शिरकत की थी। शो के प्रोमो में उन्हें बच्चन के पैर छूते और उन्हें गले लगाते देखा गया। ये एपिसोड 31 अक्टूबर को टीवी पर आएगा।

आतंकी संगठन के मुताबिक, अमिताभ बच्चन वो बॉलीवुड एक्टर हैं, जिन्होंने 31 अक्टूबर 1984 को ‘खून का बदला खून के नारे के साथ हिंदुस्तानी भीड़ को उकसाया था, जिसके बाद हिंसक दस्तों ने नरसंहार किया. इसमें भारतभर में 30,000 से अधिक सिख पुरुष, महिलाएं और बच्चे मारे गए थे. SFJ के जनरल काउंसल गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा, ‘अमिताभ बच्चन, जिनके शब्दों ने नरसंहार को उकसाया, उनके पैर छूकर दिलजीत दोसांझ ने 1984 के सिख नरसंहार के हर पीड़ित, हर विधवा और हर अनाथ का अपमान किया है।इससे लोगों को बहुत दुख पहुंचा है। जिन सिखों को जिंदा जलाया गया, जिन महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, जिन बच्चों को काट डाला गया, उनकी राख अभी ठंडी नहीं हुई है. कोई भी सिख, जिसे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाई दे, 1 नवंबर, स्मरण दिवस पर प्रदर्शन या उत्सव नहीं मना सकता.’

बिग बी के पैर छूने से दोसांझ पर नाराज

सिख्स फॉर जस्टिस के मुताबिक, 41 सालों से सिखों की हत्या को उकसाने वाले किसी भी भारतीय नेता या सेलिब्रिटी को जवाबदेह नहीं ठहराया गया है. इसके बजाय इन लोगों को पुरस्कृत, सम्मानित और सफेदपोश किया गया है. अब जब दुनिया में इस नरसंहार को याद किया जाता है, तब दिलजीत दोसांझ, जो कि एक ग्लोबल पंजाबी आइकन हैं, इस शोक के महीने को व्यावसायिक बना रहे हैं. अमिताभ बच्चन के नरसंहारकारी आह्वान की छाया में कॉन्सर्ट कर रहे हैं.

इसके साथ ही SFJ ने कहा कि , ‘हम कभी भी हत्यारों के प्रतीकों को पीड़ितों की स्मृति के साथ एक ही मंच साझा करने की अनुमति नहीं देंगे. SFJ इस मजाक को बंद कर देगा, क्योंकि स्मृति बिकाऊ नहीं है और नरसंहार को तालियों के लिए सामान्य नहीं किया जा सकता.’