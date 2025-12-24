  1. हिन्दी समाचार
  3. Lucknow : दिव्यांगों को नहीं मिला कंबल तो मलिहाबाद तहसील में किया प्रदर्शन, बोले- ठंड में रहना मुश्किल हो रहा है

इस समय काफी ठंड पड़ रही  है। इसके कारण हर किसी की हालत खबराब है । ऐसे में  मलिहाबाद से एक बड़ा मामला सामने आया है ।  यहाँ  कड़ाके की ठंड के बीच कंबल न मिलने से नाराज दिव्यांगों ने भारी प्रदर्शन किया। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से उन्होने कंबल वितरण की मांग की है। इससे पहले 19 दिसंबर को दिव्यांग विकास सोसाइटी मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने उपजिलाधिकारी मलिहाबाद को ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन में सैकड़ों दिव्यांगों के लिए कंबल वितरण की मांग की गई थी।  इस पर एसडीएम ने जल्द वितरण का आश्वासन दिया था।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

आश्वासन के बाद अब तक उनलोगों को कंबल नहीं  बाटा गया  है ।  जिससे दिव्यांगों में भारी नाराजगी है। इसी क्रम में बुधवार को दिव्यांग विकास सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारी अनिल कन्नौजिया और विमल राठौर सहित लगभग सौ दिव्यांग मलिहाबाद तहसील परिसर पहुंचे।

इस दौरान सैदापुर निवासी छोटेलाल, अमानीगंज से सुरेश, तरौना से त्रेता, मलिहाबाद से हेमराज और लघौसी से अवधेश यादव समेत बड़ी संख्या में दिव्यांग मौजूद थे। बता  दें  कि उनका कहना है कि इस ठंडी में बिना कंबल के रहना बड़ा मुश्किल है।

 

 

