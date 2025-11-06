सुरेश रैना और शिखर धवन के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, वन एक्स बेट मामले में 11.14 करोड़ की संपत्ति की अटैच

  1. हिन्दी समाचार
  सुरेश रैना और शिखर धवन के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, वन एक्स बेट मामले में 11.14 करोड़ की संपत्ति की अटैच

Suresh Raina and Shikhar Dhawan's properties attached: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक कथित अवैध बेटिंग साइट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। दोनों की 11.14 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच कर ली है। ईडी के अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। इन दोनों पूर्व क्रिकेटरों के बाद अन्य सेलिब्रिटी के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है।

दरअसल, केंद्र सरकार ने कुछ महीने पहले ही एक कानून लाकर वास्तविक धन वाली ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगाया था और प्रवर्तन निदेशालय (ED) अवैध सट्टेबाजी ऐप्स (Illegal betting apps) से जुड़े ऐसे कई मामलों की जांच में जुटा है। इन ऐप्स पर निवेशकों समेत कई कई लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी या भारी कर चोरी का आरोप है। इस मामले में कई सेलिब्रिटी से पूछताछ हो चुकी है। रैना और धवन भी सितंबर में मामले में पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश हुए थे।

सूत्रों की माने तो 1xBet नाम की ऑनलाइन बेटिंग साइट (Online Betting Site) के खिलाफ मामले में PMLA के तहत धवन की 4.5 करोड़ रुपये की एक अचल संपत्ति और रैना के 6.64 करोड़ रुपये के म्यूचुअल फंड को अटैच करने का प्रोविजनल ऑर्डर (Provisional Order) जारी किया गया है। जांच में पाया गया है कि रैना और धवन ने 1xBet और उसके सरोगेट्स के प्रमोशन के लिए विदेशी कंपनियों के साथ जानबूझकर एंडोर्समेंट एग्रीमेंट किए थे।

बता दें कि 1xBet नाम की ऑनलाइन बेटिंग साइट (Online Betting Site) के खिलाफ मामले में जांच के तहत ED ने इन दोनों के अलावा युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा जैसे अन्य पूर्व क्रिकेटरों से पूछताछ हो चुकी है। इसके अलावा, एक्टर सोनू सूद, उर्वशी रौतेला, पूर्व तृणमूल कांग्रेस सांसद मिमी चक्रवर्ती और बंगाली एक्टर अंकुश हाजरा से भी पूछताछ के लिए ईडी सामने पेश हो चुके हैं।

