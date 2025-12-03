Election Commission Report : भाजपा को वित्त वर्ष 2024-25 में 959 करोड़ रुपये , जानें कांग्रेस और टीएमसी को कितना मिला चंदा?

नई दिल्ली। देश में सत्तारूढ़ भाजपा (BJP) को वित्त वर्ष 2024-25 में चुनावी ट्रस्टों से कुल 959 करोड़ रुपये का चंदा मिला। वहीं प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस को 517 करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त हुए। चुनाव आयोग (Election Commission) की ओर से सार्वजनिक की गई पार्टी की योगदान रिपोर्ट के मुताबिक, इस राशि में से अकेले 313 करोड़ रुपये विभिन्न इलेक्टोरल ट्रस्ट्स ने दिए।

रिपोर्ट में बताया गया है कि आईटीसी लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और सेंचुरी प्लाईवुड्स (इंडिया) लिमिटेड जैसे कई बड़े कॉरपोरेट घरानों ने भी पार्टी को योगदान दिया है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ पार्टी नेता पी चिदंबरम ने कांग्रेस को तीन करोड़ रुपये दिए। पार्टी के फंड में योगदान देने वाले चुनावी ट्रस्टों में न्यू डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल ट्रस्ट और प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट शामिल थे।

तृणमूल कांग्रेस को कितना मिला चंदा?

विभिन्न चुनावी ट्रस्टों द्वारा 2024-25 के लिए चुनाव प्राधिकरण को सौंपी गई रिपोर्टों के अनुसार, पश्चिम बंगाल में शासन करने वाली राज्य-मान्यता प्राप्त पार्टी, तृणमूल कांग्रेस को 2024-25 में 184.5 करोड़ रुपये मिले। इसमें चुनावी ट्रस्टों से प्राप्त 153.5 करोड़ रुपये शामिल हैं।