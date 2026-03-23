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Elon Musk Terra fab : एलन मस्क ने टेरा फैब का अनावरण किया , आकाशगंगा की सभ्यता को शक्ति प्रदान करेगी

एआई फर्म XAI के फाउंडर और मालिक एलॉन मस्क (Elon Musk) ने आधिकारिक तौर पर टेराफैब लॉन्च कर दिया है। यह मस्क का एक महत्वाकांक्षी चिप प्रोजेक्ट है जिसका लक्ष्य एआई, रोबोटिक्स, ऑटोनॉमस वेईकल्स और स्पेस-बेस्ड कंप्यूटिंग के लिए एडवांस्ड चिप (Advanced Chip) बनाना है।

By अनूप कुमार 
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