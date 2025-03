Tips to remove Holi colours from your hair: बालों पर लगे होली के रंग को छुड़ाने और हानिकारक केमिकल से बचाने के लिए फॉलो करें ये टिप्स

Tips to remove Holi colours from your hair: पूरे साल अपनी स्किन और बालों की देखभाल करने वाले लोग होली के मौके पर सब भूलकर खूब मस्ती और एंजॉय करते हैं। ऐसे में रंगों में डूबे बाल और स्किन का असर कई दिनों तक नजर आता है। ऐसे में आजकल केमिकल युक्त कलर से खुद को बचा पाना मुश्किल होता है। ऐसे में जरुरी है खुद ही ऐतियात बरतना बेहद जरुरी है। क्योंकि कलर बालों को नुकसान पहुंचा सकते है। आज हम आपको कुछ टिप्स बताने जा रहे है जिसे फॉलो करके अपने बालों को हानिकारक कलर के दुष्प्रभाव से बचा सकते है।

रंग खेलने से पहले बालों में अच्छी तरह हेयर ऑयल लगा लें। आप चाहे तो नारियल, जैतून या बादाम का तेल लगा सकती है। बालों में तेल लगा होगा तो कलर जल्दी छूट जाएगा और हानिकारक प्रभाव से भी बचे रहेंगे।

रंग खेलते समय अपने बालों को अच्छी तरह से प्लास्टिक की कैप या मास्क लगा सकते है। इससे बाल रंगो और गीलेपन से बचे रहेंगे। बालों को बार बार पानी धोते रहें, ताकि बालों पर लगा रंग निकलता रहेगा। होली खेलने के बाद पहले बालों को साफ पानी से धुलें। इसके बाद शैंपू या अन्य संसाधनों का इस्तेमाल करें।

बाल धुलने के लिए हर्बल शैंपू का इस्तेमाल करें। केमिकल युक्त शैंपू रंगो के साथ क्रिया करके बालों को नुकसान कर सकते है। शैंपू को बालों में लगाने से पहले इसे मग में घोल लें।

बालों में लगा रंग छुड़ाने के लिए तेज तेज रगड़ने की बजाय हल्के हाथों से मले। इसके बाद गुनगुने तेल से मालिश कर लें। ताकि बालों को पोषण मिले और रंगो के हानिकारक से प्रभाव से बचे रहेंगे।

रंग खेलने जाने से पहले बालों को अच्छी तरह से जूड़ा बांध लें। बालों को खुला रखकर रंग न खेले। कोशिश करें बाल बांध कर ही रखें।

होली के बाद बालों को रिपेयर करने के लिए नेचुरल हेयर मास्क लगाना बहुत जरूरी है। ये स्कैल्प को ठंडक देते हैं और बालों को फिर से सॉफ्ट और सिल्की बनाते हैं। इसके लिए आप दही और शहद मास्क, एलोवेरा और नारियल तेल या मेथी और दही का हेयर मास्क बनाकर लगा सकती हैं। ये हेयर मास्क ड्रायनेस कम करेंगे, स्कैल्प को रिपेयर करेंगे और बालों को हेल्दी बनाएंगे।