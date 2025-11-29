कांग्रेस की परिपाटी पर चलकर सपा और राजद जैसे दलों ने ‘बुलेट से बैलेट’ लूटने की तरकीब को इजाद किया: केशव मौर्य

लखनऊ। वोट चोरी के आरोपों को लेकर देशभर में जमकर सियासी बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल इसको लेकर भाजपा सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं। अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि, कांग्रेस वोट चोरी करके नहीं, बल्कि अपनी कांग्रेस केमेटियों के वोटों की पहली डकैती करके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रधानमंत्री पद पर कब्जा किया था।

केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, वोट चोरी करके नहीं, बल्कि अपनी कांग्रेस कमेटियों के वोटों की पहली डकैती करके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रधानमंत्री पद पर कब्ज़ा किया था, वरना उनके स्थान पर ‘लौहपुरुष’ सरदार वल्लभभाई पटेल जी होते। नेहरू जी के रास्ते पर चलकर उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने तो समूचे लोकतंत्र पर डाका डालकर देश पर आपातकाल थोप दिया था।

वोट चोरी करके नहीं, बल्कि अपनी कांग्रेस कमेटियों के वोटों की पहली डकैती करके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रधानमंत्री पद पर कब्ज़ा किया था, वरना उनके स्थान पर ‘लौहपुरुष’ सरदार वल्लभभाई पटेल जी होते। नेहरू जी के रास्ते पर चलकर उनकी बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी ने तो समूचे लोकतंत्र पर… — Keshav Prasad Maurya (@kpmaurya1) November 29, 2025

उन्होंने आगे लिखा, तब कांग्रेस के विरोध से उपजे लेकिन बाद में उसकी परिपाटी पर चलकर सपा और राजद जैसे तमाम दलों ने ‘बुलेट से बैलेट’ लूटने की तरकीब को ईजाद किया। लेकिन ‘कनपटी पर कट्टा’ वाली उनकी दबंग राजनीति पर EVM से रोक लगी और SIR तो उनकी फर्जी वोटों की राजनीति को लगभग पूरी तरह खत्म ही कर देगा। इसलिए कांग्रेस और उसके पिछलग्गू दल आए दिन ‘त्राहिमाम-त्राहिमाम’ का राग अलाप रहे हैं।