Viral News : गाजर का हलवा बनाने के लिए लड़की ने अपनाया शॉर्टकट, नतीजा देख नहीं रोक पाएंगे हसीं

हमारे देश में आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे जो हर काम के लिए शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं। उन्हें शॉर्टकट अपनाना बहुत पसंद भी होता है लेकिन हर काम को शॉर्टकट से नहीं करना चाहिए। कई बार शॉर्टकट के चक्कर में ऐसे नतीजे सामने आते हैं कि उसे करने वाला भी अपने हाथ जोड़ लेता है कि आगे से वो कभी भी शॉर्टकट का रास्ता नहीं पकड़ेगा। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
वायरल वीडियो में क्या दिखा?
गाजर का हलवा एक ऐसी डिश है जो हर किसी को पसंद होती है । आपको भी शायद ये हलवा खूब पसंद होगा और बड़े ही चाव से इसे खाते होंगे मगर इसे बनाने में उतनी ही मेहनत भी लगती है। अब एक लड़की गाजर का हलवा बनाने के लिए शॉर्टकट अपनाया और उसने कुकर में हलवा बनाने का फैसला लिया। अब जब उसने कुकर को खोला तो उसके खुद के होश उड़ गए क्योंकि वो गाजर का हलवा तो नहीं बना खीर जरूर बन गया। अपने हलवा का हालत देखकर लड़की खुद लोगों को सलाह देती है कि आप लोग कभी शॉर्ट ट्रिक मत अपनाईए गा। शॉर्टट्रिक हर जगह नहीं यूज करना चाहिए।
यहां देखें वायरल वीडियो
View this post on Instagram
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर jyotimehtaaaaa नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है और कैप्शन में लिखा है, ‘हलवे का खीर बना गया।’ खबर लिखे जाने तक वीडियो को काफी लोगों ने देखा और लाइक भी किया है। वीडियो को देखने के बाद एक यूजर ने लिखा- शॉर्टकट में भी खुद का अक्ल लगता है। दूसरे यूजर ने लिखा- गलवा बन गया। तीसरे यूजर ने लिखा- आपने कई लोगों को शॉर्टकट को यूज करने से बचा लिया।