बिहार चुनाव को लेकर गोवा के मुख्यमंत्री ने दिया बड़ा बयान, चुनाव के दौरान पहली बार बिहार पहुंचे सीएम सावंत

नई दिल्ली। बिहार चुनाव (Bihar elections) से पहले गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (Goa Chief Minister Pramod Sawant) ने शनिवार को राज्य में आए बदलाव की सराहना की। पटना पहुंचने पर सावंत ने बिहार में हुए महत्वपूर्ण बदलावों की सराहना की, खासकर उस शानदार हवाई अड्डे की, जो उनके अनुसार अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरता है। सावंत ने कहा कि मैं चुनाव के दौरान पहली बार बिहार आ रहा हूं। उतरते ही मैंने देखा कि बिहार कितना बदल गया है। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (International Airport) पर पहुंच गया हूं। बिहार की तारीफ करते हुए सावंत ने यह भी बताया कि वह दो दिनों के लिए बिहार में रहेंगे और अपनी इस यात्रा के दौरान सावंत पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे।

सीएम प्रमोद सावंत ने बताया कि प्रचार अभियान के सिलसिले में मैं आज और कल दो दिनों के लिए बिहार में हूं। मैं राज्य के पार्टी कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करूंगा। पत्रकारों से अपनी योजनाओं पर चर्चा करते हुए सावंत ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि जनता राज्य में भाजपा सरकार (BJP government) को फिर से सत्ता में लाएगी। सावंत ने कहा कि निश्चित रूप से, बिहार की जनता डबल इंजन वाली सरकार की वापसी की मांग करेगी।

लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक रहा कांग्रस का दौर

गोवा के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिन्होंने पहले कहा था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है और इस खतरे के खिलाफ खड़े होने वालों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया था। सावंत ने जवाब दिया कि लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक दौर कांग्रेस (Congress) के दौर में देखा गया था। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि मोदी के नेतृत्व में मौजूदा सरकार का बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन विकास पर ध्यान बिहार और पूरे देश को फ़ायदा पहुंचा रहा है। सावंत ने ज़ोर देकर कहा कि मैं कहूंगा कि सबसे बड़ा ख़तरा कांग्रेस (Congress) के समय था। अब पीएम मोदी की सबका साथ, सबका विकास सरकार है। इसीलिए बिहार और देश के बाकी हिस्सों में बुनियादी ढांचे का विकास और मानव संसाधन विकास बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। इसी से जुड़े एक घटनाक्रम में भाजपा सांसद कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी (BJP MP Konda Vishweshwar Reddy) ने वोट चोरी के आरोपों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर पलटवार करते हुए कहा कि गांधी बिहार चुनाव से पहले बहाने बना रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वह हारने वाले हैं। रेड्डी ने ईवीएम से छेड़छाड़ के तर्क पर सवाल उठाया और पूछा कि अगर हेरफेर संभव था, तो वोट चुराने की क्या ज़रूरत थी। उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा हारने के बाद, उन्होंने ईवीएम (EVM) को दोष दिया और दावा किया कि वे गलत हैं। रेड्डी ने कहा, “अब उन्हें पता है कि वह बिहार हारने वाले हैं, इसलिए चुनाव से पहले इस तरह के बहाने बना रहे हैं। अगर हम वाकई ईवीएम से छेड़छाड़ कर सकते हैं, तो हमें वोट चुराने की क्या जरूरत है।