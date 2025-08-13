  1. हिन्दी समाचार
  3. यूपी में ​सस्ता हुआ सोना, चांदी के भी गिरे भाव

यूपी में ​सस्ता हुआ सोना, चांदी के भी गिरे भाव

इन दिनों उत्तर प्रदेश में सोने—चांदी के भाव में ​भारी गिरावट आई है। वैसे भी यह महीना पूरा त्यौहारों में निकल रहा है। त्यौहारों में लोग अपने दोस्तों व रिश्तेदारों को तोहफा भी देते है। ऐसे में सोना,चांदी का सस्ता होना अच्छी खबर है।

लखनऊ। इन दिनों उत्तर प्रदेश में सोने—चांदी के भाव में ​भारी गिरावट आई है। वैसे भी यह महीना पूरा त्यौहारों में निकल रहा है। त्यौहारों में लोग अपने दोस्तों व रिश्तेदारों को तोहफा भी देते है। ऐसे में सोना,चांदी का सस्ता होना अच्छी खबर है। अगर आप भी किसी को सोने चांदी के सामान देना चाहतें हैं तो आपके लिये सोने—चांदी का सास्ता होना अच्छी बात है। आज सोना चांदी खरीदने वालों ​की बल्ले—बल्ले है। बतादें कि इस समय सर्राफा बाजार में सोना चांदी के रेट में बदलाव देखा जा रहा है।

आज 13 अगस्त को सर्राफा बाजार में सोने के रेटों में गिरावट दर्ज किया गया है। वहीं चांदी के रेट में भी कमी देखने को मिला है। हम बात करे अगर यूपी के लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, अयोध्या, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी, आगरा समेत अन्य शहरों में तो आज 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का रेट 100,350 रुपये चल रहा है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 91,990 रुपये और 18 कैरेट की बात करें तों आज 18 ​कैरेट सोना 75,260 रुपये में बिक रहा है। इसके अलावा चांदी की बात करें तो आज सर्राफा बाजार में चांदी 1,26,000 प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रही है।

