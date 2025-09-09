Gold Price Today : सोना पहली बार 1.10 लाख रुपये का आंकड़ा किया पार, निवेशकों में भारी उत्साह

नई दिल्ली। सोने की कीमतों (Gold Price) में मंगलवार को जबरदस्त उछाल दिखा है। घरेलू वायदा बाजार (Domestic Futures Market) में सोना 458 रुपये चढ़कर पहली बार 1,10,047 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है। यह बढ़ोतरी अंतरराष्ट्रीय बाजारों (International Markets) में आई तेजी और अमेरिकी डॉलर (American Dollars) की कमजोरी के चलते आई है।

MCX पर सोने का रिकॉर्ड स्तर

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दिसंबर डिलीवरी के लिए सोने का वायदा भाव 458 रुपये या 0.41 फीसदी बढ़कर 1,10,047 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं, अक्तूबर डिलीवरी वाले सबसे ज्यादा कारोबार किए जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 482 रुपये या 0.44 फीसदी उछलकर 1,09,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत में तेजी

वहीं विदेशी बाजारों में भी सोना नए शिखर पर पहुंच गया। अमेरिकी बाजार कॉमेक्स (American Comex Market) में दिसंबर डिलीवरी वाला सोना 3,694.75 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है।

जानें क्यों बढ़े सोने के दाम?

रिलायंस सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट जिगर त्रिवेदी (Senior Research Analyst Jigar Trivedi of Reliance Securities) ने बताया कि पिछले हफ्ते अमेरिका के कमजोर रोजगार आंकड़े जारी हुए। इससे यह संभावना बढ़ गई कि फेडरल रिजर्व (American Central Bank) इस साल ब्याज दरों में तीन बार कटौती कर सकता है। अगली फेडरल रिजर्व पॉलिसी बैठक (Federal Reserve Policy Meeting) में 0.25 फीसदी (25 बेसिस प्वाइंट) की दर कटौती की उम्मीद की जा रही है। ब्याज दरों में कमी से सोने की मांग बढ़ती है क्योंकि सोना निवेशकों के लिए ज्यादा आकर्षक विकल्प बन जाता है।

कमजोर अमेरिकी डॉलर का सीधा फायदा सोने को मिला

कमजोर अमेरिकी डॉलर (American Dollars) का सीधा फायदा सोने को मिला। जब डॉलर कमजोर होता है, तो अन्य मुद्राओं में सोना खरीदना सस्ता हो जाता है। इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी मांग बढ़ती है और कीमतें ऊपर जाती हैं।

भाव बढ़ने से निवेशकों में उत्साह

तेजी से बढ़ती कीमतों के कारण निवेशकों में सोने को लेकर उत्साह बढ़ा है। कई निवेशक इसे सुरक्षित निवेश मानते हैं, खासकर आर्थिक अनिश्चितता के दौर में। निवेशकों के लिए यह सलाह है कि आने वाले दिनों में सोने में उतार-चढ़ाव और बढ़ सकता है।

जानें कहां क्या पड़ेगा असर?

घरेलू बाजार (Domestic Market) में सोने के आभूषणों की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वहीं आगामी त्योहारी और शादी के सीजन में ग्राहकों को महंगे सोने का सामना करना पड़ सकता है।