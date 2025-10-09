Google Pixel 10 Pro Fold की आधिकारिक बिक्री भारत में शुरू, चेक करें स्पेक्स और कीमत

Google Pixel 10 Pro Fold goes on sale in India: गूगल ने अगस्त में आधिकारिक तौर पर अपनी Google Pixel 10 सीरीज़ को भारतीय बाज़ार में लॉन्च किया था। इस सीरीज़ में Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel Pro XL और Pixel 10 Pro Fold मॉडल शामिल थे। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि Pixel 10 Pro Fold की आधिकारिक बिक्री आज से भारत में शुरू हो रही है।

दरअसल, Google Pixel 10 सीरीज़ की Pixel 10, Pixel 10 Pro और Pixel 10 Pro XL की बिक्री की जानकारी पहले ही सामने आ चुकी थी, लेकिन Pixel 10 Pro Fold की उपलब्धता के बारे में कोई अपडेट नहीं था। इसी तरह, Pixel Buds 2a की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी नहीं थी। वहीं, Pixel 10 Pro Fold की आधिकारिक बिक्री आज से भारत में शुरू हो रही है। इस डिवाइस के 256B वेरिएंट की कीमत 1,72,999 रुपये है।

Pixel 10 Pro Fold स्मार्टफोन कंपनी के ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेल पार्टनर्स और Google स्टोर पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा, एक कॉम्बो ऑफर भी है; उपभोक्ता Pixel 10 Pro Fold के साथ Pixel Buds 2a खरीदने पर 13,000 रुपये का कैशबैक पा सकते हैं, जो HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर उपलब्ध है।

Pixel 10 Pro Fold के स्पेसिफिकेशंस

प्रोसेसर: गूगल टेंसर G5 व टाइटन M2 सिक्योरिटी कोप्रोसेसर

ओएस: एंड्रॉइड 16 (7 साल के ओएस, सुरक्षा और पिक्सेल ड्रॉप अपडेट)

मैमोरी: 16GB रैम+ 256GB स्टोरेज

डिस्प्ले: मेन डिस्प्ले- 8” सुपर एक्टुआ फ्लेक्स डिस्प्ले (OLED), 2076 x 2152 पिक्सेल, 373 PPI, 1Hz ~ 120Hz, 3000 निट्स (पीक), और अल्ट्रा थिन ग्लास। कवर डिस्प्ले- 6.4” एक्टुआ डिस्प्ले (OLED), 1080 x 2364 पिक्सेल, 408 PPI, 60Hz ~ 120Hz, 3000 निट्स (पीक), और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2।

कैमरा: रियर: 48MP (मुख्य) + 10.5MP (मैक्रो फ़ोकस के साथ अल्ट्रा-वाइड) + 10.8MP (टेलीफ़ोटो, 5x, 20x तक सुपर रेज़ोल्यूशन ज़ूम, 0.6x/1x/5x/10x ऑप्टिकल क्वालिटी),

फ्रंट: 10.5MP (ऑटोफ़ोकस के साथ) मुख्य और कवर डिस्प्ले पर

बैटरी: 5015 mAh (सामान्य), 30W वायर्ड + 15W वायरलेस (Qi2) चार्जिंग

कलर ऑप्शन: मूनस्टोन