Google Pixel 10 सीरीज़ का लैंडिंग पेज Flipkart पर लाइव, भारतीय बाजार में जल्द होगा लॉन्च

Google Pixel 10 series: कैलिफ़ोर्निया स्थित टेक निर्माता, Google जल्द ही अपनी अगली Google Pixel 10 सीरीज़ के स्मार्टफोन डिवाइस लॉन्च करने वाला है। इससे पहले, इन फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स का Flipkart लैंडिंग पेज भारतीय बाज़ार में लाइव हो गया है।

Google द्वारा अपने भारतीय ग्राहकों के लिए Pixel 10 सीरीज़ के स्मार्टफोन मॉडल आधिकारिक तौर पर लॉन्च करने से ठीक एक हफ़्ते पहले (वैश्विक बाज़ार में लॉन्च होने के एक दिन बाद), जल्द ही लॉन्च होने वाले इन स्मार्टफोन्स का Flipkart लैंडिंग पेज अब देश में लाइव हो गया है। Flipkart लैंडिंग पेज पर ‘Google Pixel 10 जल्द आ रहा है’ टैगलाइन के साथ ’10’ नंबर वाली एक तस्वीर भी दिखाई गई है।

गौरतलब है कि Flipkart लैंडिंग पेज से यह भी पता चलता है कि इस बार भी, Google भारत में अपने ऑनलाइन शॉपिंग पार्टनर के रूप में Flipkart पर निर्भर रहने की योजना बना रहा है। हालाँकि, भारतीय ग्राहक Google स्टोर पर भी नवीनतम स्मार्टफोन खरीद सकेंगे।

Google Pixel 10 सीरीज़ में चार स्मार्टफोन मॉडल- Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL और Pixel 10 Pro Fold, शामिल होने की उम्मीद है। इन सभी को Made by Google 2025 इवेंट में लॉन्च किया जाएगा, जो 20 अगस्त 2025 को होने वाला है। इसी दिन Pixel Watch 4 स्मार्टवॉच और Pixel Buds 2a ईयरबड्स भी लॉन्च होंगे। एक दिन बाद, 21 अगस्त 2025 को, Google Pixel 10 सीरीज़ का भारत में लॉन्च भी होगा।

बता दें कि Google Pixel 10 Pro स्मार्टफोन के डिज़ाइन का आधिकारिक तौर पर टीज़र पहले ही जारी किया जा चुका है, जबकि कुछ दिन पहले Google India ने भी Pixel 10 सीरीज़ का एक विज्ञापन वीडियो शेयर किया था, जो अपने प्रतिद्वंदी Apple का मज़ाक उड़ाता हुआ प्रतीत होता है।