  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. Google Pixel 11 : बेहतरीन फीचर्स के साथ धूम मचाएगा गूगल पिक्सेल 11 , जानें लॉन्च डेट और कीमत

Google Pixel 11 : बेहतरीन फीचर्स के साथ धूम मचाएगा गूगल पिक्सेल 11 , जानें लॉन्च डेट और कीमत

गूगल पिक्सेल 11 Pro को लेकर कई लीक सामने आए हैं जिनमें इसके दमदार फीचर्स की जानकारी मिलती है। लोग गूगल पिक्सेल 11 सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Google Pixel 11 : बेहतरीन फीचर्स के साथ धूम मचाएगा गूगल पिक्सेल 11 , जानें लॉन्च डेट और कीमत

Google Pixel 11 : बेहतरीन फीचर्स के साथ धूम मचाएगा गूगल पिक्सेल...

Sundar Pichai New Package : अल्फाबेट ने सुंदर पिचाई के लिए तय किया नया पैकेज,  जानें वेतन में कितनी हुई बढ़ोतरी

Sundar Pichai New Package : अल्फाबेट ने सुंदर पिचाई के लिए तय...

OpenAI Caitlin Kalinowski : OpenAI के रोबोटिक्स हेड कैटलिन कैलिनोव्स्की का इस्तीफा, अमेरिकी सरकार से इस डील पर हुए परेशान

OpenAI Caitlin Kalinowski : OpenAI के रोबोटिक्स हेड कैटलिन कैलिनोव्स्की का इस्तीफा,...

6.8 इंच HD+ LCD डिस्प्ले और MediaTek Dimensity 6300 SoC के साथ भारत में लॉन्च, चेक करें डिटेल्स

6.8 इंच HD+ LCD डिस्प्ले और MediaTek Dimensity 6300 SoC के साथ...

एमडीए के डंडे वाले जेई का कहर दो मजदूरों के हाथ पैर टूटे, अस्पताल में भर्ती

एमडीए के डंडे वाले जेई का कहर दो मजदूरों के हाथ पैर...

iPhone 17e स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, A19 चिप और 6.1 इंच सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले जैसे फीचर्स से है लैस

iPhone 17e स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, A19 चिप और 6.1 इंच सुपर...