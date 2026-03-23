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Poco X8 Pro Max 5G और Poco X8 Pro 5G पर मिल रहे शानदार ऑफर्स, जानें डिटेल्स

पोको एक्स8 प्रो मैक्स 5G और पोको एक्स8 प्रो 5G स्मार्टफोंस पर कंपनी शानदार. लॉन्च ऑफर्स और बैंक डिस्काउंट भी दे रही है।  17 मार्च को लॉन्च हुई Poco X8 सीरीज अब भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध हो गई है।

By अनूप कुमार 
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