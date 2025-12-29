हादी समर्थकों ने बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों के खिलाफ की ये मांग, मोहम्मद यूनुस को 24 दिनों का अल्टीमेटम

Usman Hadi Murder Case: इंकलाब मंच के प्रवक्ता उस्मान हादी की मौत को लेकर बांग्लादेश में तनाव की स्थिति बनी हुई है। हादी समर्थक इस मामले में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं। इस बीच, इंकलाब मंच के नेता अब्दुल्लाह अल जब्बार ने रविवार को सरकार को 24 दिनों में हत्या का ट्रायल पूरा करने का अल्टीमेटम दिया है। इसके अलावा, बांग्लादेश में रहकर काम कर रहे भारतीयों के परमिट रद्द करने के लिए कहा गया है।
द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, ढाका के शाहबाग में इंकलाब मंच के सचिव अब्दुल्लाह अल जब्बार ने रविवार को कहा, ‘हत्यारे, मास्टरमाइंड, सहयोगी, भागने में मदद करने वालों और पनाह देने वालों समेत पूरे स्क्वॉड का ट्रायल अगले 24 दिनों में पूरा हो जाना चाहिए।’ उन्होंने कहा, ‘बांग्लादेश की संप्रभुता को बचाने के लिए भारतीयों को जारी वर्क परमिट भी रद्द किए जाने चाहिए।’ इसके अलावा, इंकलाब मंच ने सरकार से की मांग है कि अगर भारत में कथित तौर पर शरण पाए दोषियों को लौटाने से इनकार करता है, तो उनके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में केस दर्ज कराया जाए।
बता दें कि बांग्लादेश के ढाका महानगर पुलिस ने दावा किया था कि हादी हत्या में शामिल दो मुख्य संदिग्ध ‘स्थानीय सहयोगियों की मदद से’ हलुआघाट सीमा के रास्ते भारत के मेघालय में प्रवेश कर गए हैं। हालांकि, मेघालय की सुरक्षा एजेंसियों ने इन दावों खारिज कर दिया है। मेघालय में बीएसएफ के प्रमुख, आईजी ओपी उपाध्याय ने कहा कि ये दावे निराधार और भ्रामक हैं।
उपाध्याय ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘इस बात का कोई सबूत नहीं है कि किसी व्यक्ति ने हलुआघाट सेक्टर से मेघालय में अंतरराष्ट्रीय सीमा पार की हो। बीएसएफ को ऐसी किसी घटना की न तो सूचना मिली है और न ही ऐसी कोई रिपोर्ट मिली है।’